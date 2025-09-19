FİNANS

Borsa İstanbul, YSK'nın 'CHP kurultayı' kararıyla yükseldi Artış yüzde 2'yi aştı

Borsa İstanbul 'CHP' rüzgarıyla atağa geçti. Güne yüzde 0,27 artışla başlayan BIST 100 endeksi, öğleden sonra CHP’nin 22. Olağanüstü Kurultay’ının iptal talebinin YSK tarafından reddedilmesiyle yeniden yükseldi. Artış yüzde 2'yi buldu.

Devrim Karadağ

Borsa İstanbul'da son durum yakından takip ediliyor. Dünü yüzde 1,05 kayıpla 11.048,11 puandan kapatan BIST 100 endeksi, haftanın son işlem gününe ise olumlu bir açılışla başlamıştı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 29,40 puan ve yüzde 0,27 artışla 11.077,51 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,42, holding endeksi yüzde 0,02 değer kazandı.

BORSA GÜNÜN İLK YARISINDA YÜKSELDİ

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 62,06 puan ve yüzde 0,56 artışla 11.110,17 puana yükseldi.

BORSADA YÜKSELİŞ YÜZDE 2'Yİ AŞTI

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, öğleden sonra hızlanan alımların etkisiyle yükselişine hız verdi.

YSK'NIN CHP KARARI

CHP'nin 22. Olağanüstü Kurultay’ının iptali için YSK’ya yapılan başvuru reddedildi. Başkan Ahmet Yener’in açıkladığı karar sonrası Borsa İstanbul da pozitif etkilendi; BIST 100 endeksi yüzde 2'nin üzerinde yükseldi.

Endeks, saat 16.00 itibarıyla yüzde 2,02 değer kazanarak 11.271,55 puandan işlem gördü.

Gün içinde en yüksek 11.297,44 puanı gören endeks, en düşük seviyesini ise 10.058,43 puanda test etti.

