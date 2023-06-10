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Borsa kapanış rekoru kırdı: Altın ve dolar yatırımcısına 1 haftada yüzde 11 kâr ettirdi: Piyasalarsa ‘Şimşek’ aydınlanması

10.06.2023 08:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 10, dolar/TL yüzde 11,9, euro/TL yüzde 12, gram altın fiyatı yüzde 11,8 değer kazandı. Piyasalarda Mehmet Şimşek ve Yeni Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan pozitif etki yaratırken, borsada yaşanan ivme haftalık bazda kapanış rekorunu beraberinde getirdi.

Borsa kapanış rekoru kırdı: Altın ve dolar yatırımcısına 1 haftada yüzde 11 kâr ettirdi: Piyasalarsa ‘Şimşek’ aydınlanması

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, en düşük 5.204,48 ve en yüksek 5.639,23 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 10 artarak 5.626,49 puandan tamamladı. BIST 100, böylece tüm zamanların en yüksek haftalık kapanışını gerçekleştirdi.

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Ekonomistler piyasadaki pozitif havanın Hazine ve Maliye Bakanlığı'na Mehmet Şimşek'in, Merkez Bankası Başkanlığı'na da Hafize Gaye Erkan'ın atanmasının etkileri olarak yorumladı.

ALTIN VE DOLAR YÜZDE 11 PRİMLİ

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı, bu hafta yüzde 11,8 değer kazancıyla 1.476 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 11,8 artışla 9.889 liraya yükseldi. Geçen hafta sonu 2.165 lira olan çeyrek altının satış fiyatı 2.420 liraya çıktı. Bu hafta ABD doları yüzde 11,9 değer kazancıyla 23,3610, euro ise yüzde 12 kazançla 25,1360 liraya yükseldi.

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Yatırım fonları bu hafta yüzde 8,49, bireysel emeklilik fonları yüzde 7,10 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 10,97 ile "Fon Sepeti Fonları" oldu.


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