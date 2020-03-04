Borsa liginin şubat şampiyonu Trabzonspor

Borsa İstanbul'da işlem gören spor şirketlerinden Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği, geçen ay hisselerindeki yüzde 118,8'lik artışla yatırımcısına en fazla kazandıran spor şirketi oldu.

AA muhabirinin derlediği verilere göre, spor endeksi, şubat ayında yüzde 28,9 değer kazandı.

Söz konusu dönemi yüzde 118,8'lik kazançla tamamlayan Trabzonspor, yatırımcısına en fazla kazandıran spor şirketi olarak kayıtlara geçti. Süper Lig'de başarılı sonuçlar elde eden ve zirveye yerleşen Trabzonspor, bu başarısını borsada da gösteriyor.

Şubat ayında, Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar'ın hisseleri yüzde 60,7 değer kazanırken, Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ'nin hisseleri yüzde 1,6 azaldı. Fenerbahçe Futbol AŞ yüzde 30,9 ile şubat ayında yatırımcısına en fazla kaybettiren spor şirketi oldu.

Analistler, Trabzonspor ve Galatasaray'ın Süper Lig'de elde ettiği başarılı sonuçların borsada hisse performansına da yansıdığını belirtti.

Sportif başarının finansal açıdan önemli olduğunu kaydeden analistler, ligin üst sıralarında yer alan takımların Avrupa kupalarında mücadele ederek önemli gelir elde etme şansı bulunduğunu anımsattı.

Yıl başından bu yana en fazla kazandıran da Trabzonspor