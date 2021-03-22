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Borsa neden durdu? Borsada işlemlerin durdurulması ne anlama gelir?

BORSA HABERLERİ  | 22.03.2021 11:15 | Son Güncelleme

Borsa İstanbul, yaptığı son dakika açıklamasıyla pay piyasasındaki tüm işlemlerin 22 Mart 2021’de geçici olarak durdurulduğunu açıkladı. İstanbul Borsası dün gece yaşanan gelişmelerden sonra büyük kayıplar yaşadı. Yapılan açıklamada devre kesicinin devreye girmesi ile geçici bir süreliğine işlemlerin durdurulduğu bildirildi.

Borsa neden durdu? Borsada işlemlerin durdurulması ne anlama gelir?

Borsa İstanbul’un Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi’nin devreye girmesi sonucu yapılan kesinti ile ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) bir açıklama yayımlandı.

BORSA NEDEN DURDU?

Yapılan açıklamada, saat 09.55 itibarıyla endekse bağlı devre kesicinin tetiklendiği, pay piyasasındaki tüm işlem sıralarında, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasındaki (VİOP) pay ve pay endekslerine dayalı sözleşmelerde ve Borçlanma Araçları Piyasası (BAP) pay senedi repo pazarında işlemlerin geçici olarak durdurulduğu aktarılarak, şunlar kaydedildi:

"Pay piyasasında sürekli işlem yöntemi uygulanan paylar, gayrimenkul yatırım fonları, girişim sermayesi yatırım fonları ve gayrimenkul sertifikalarında saat 10.20'de tek fiyat emir toplama, 10.25'de eşleştirme yapılacak ve 10.30'dan itibaren işlemlere kaldığı yerden sürekli işlem ile devam edilecektir. Pay Piyasasında tek fiyat işlem yöntemi uygulanan paylarda saat 10.20'de tek fiyat emir toplama yapılacak ve 10.30'dan itibaren seans kaldığı yerden devam edecektir. Varant, sertifika, BYF ve yeni pay alma hakkı kuponu sıralarında işlemler 10:30'dan itibaren kaldığı yerden sürekli işlem ile devam edecektir. VİOP'taki pay ve pay endekslerine dayalı sözleşmeler ile BAP Pay Senedi Repo Pazarı'nda işlemler saat 10.30'da yeniden başlayacaktır."

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BORSA İŞLEMLERİNİN DURDURULMASI NE DEMEK?

Devre kesici uygulamasının temelde en bilinen özelliği; uygulamanın seans sırasında sadece işlem gören bölümünde aktif olmasıdır. Seans sonunda bu uygulama devrede olmaz. Seans süresince hisse senetlerinde ve diğer yatırım araçlarında yaşanan anormal dalgalanmaların devre kesici uygulamasıyla önüne geçilir.

Kısacası borsada devre kesici uygulaması fiyat düzenleyici görevini yerine getirmektedir. Kişilerin yatırım araçlarında önemli düzeyde yaşanacak değişimlerde mağdur olmasının önüne geçmek ve değişimlere engel olmak amacıyla uygulanmaktadır.

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BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

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