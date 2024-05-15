Borsa yatırımcıları bunları merak ediyordu: İşte günün önemli şirket haberleri (15 Mayıs 2024)

Bugün iş dünyasında birçok heyecan verici gelişme yaşanıyor. Şirketler stratejik ortaklıklar kurarak güçlerini birleştiriyor, büyüme hedeflerine ulaşmak için adımlar atıyor ve geleceğe yönelik yatırım projelerine odaklanıyor. Sermaye artırımları, yeni iş anlaşmaları ve yapılan değişiklikler de iş dünyasının dinamizmini yansıtıyor. Şirketlerin kararlılığı ve inovasyona dayalı stratejileri, günümüzde en çok konuşulan konular arasında. Bu gelişmeler piyasaları etkileyerek iş dünyasının geleceğini şekillendirecek önemli konuları yansıtıyor. İşte günün dikkat çeken şirket haberlerinden bazıları...

ALTNY – Şirket payları 16 Mayıs'ta Borsa'da işlem görmeye başlayacak.

AGESA – Ocak – Nisan döneminde prim üretimi %103 artışla 4,3 milyar TL’ye yükseldi.

AKFGY – Şirketin Tuzla Novotel ile ilgili ek ÇED başvuru dosyası hazırlamasının istendiği medyada yer aldı.

ALGYO – Şirket kayıtlı sermaye tavanının 150 milyon TL’den 500 milyon TL’ye yükseltilmesi, Genel Kurul’da da onaylandı.

ANGEN – Şirketin Yatırım Teşvik tutarının güncellenerek %95 artışla 90,1 milyon TL’ye yükseltildiği, süresinin ise Mayıs 2024’ten Ağustos 2025’e uzatıldığı açıklandı.

BALAT YGYO – VBTS kapsamında şirket paylarına 14 Haziran’a kadar emir paketi tedbiri getirildi.

BIGCH – Özbekistan’a şube açıldığı belirtildi.

BOSSA – Şirketin Adana Hacı Sabancı OSB’deki arsasına yaptığı Yeni İplik Fabrikası yatırımının tamamlanarak tüm tesisin devreye alındığı ve fabrikaya Çatı GES kurulduğu açıklandı.

BNTAS – Pay geri alım programının Genel Kurul onayına sunulmasına karar verildiği açıklandı.

DAGI – Sermaye artırımından elde edilmesi beklenen fonun %34’ünün kısa vadeli borç ödemelerinde, %46’sının stok alımında, %15’inin yatırımlarda, %5’inin ise işletme sermayesinde kullanılmasının planlandığı açıklandı.

EKGYO – Bakanlık mülkiyetindeki Fikirtepe Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında yer alan 231.136 m2 büyüklüğündeki 1.615 adet bağımsız bölümün toplam 11,5 milyar TL bedel üzerinden şirket tarafından satın alınmasına karar verilerek protokol imzalandığı açıklandı.

ELITE – Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Yaşar Eşmekaya tarafından 10.000.000 adet payın Borsa'da satışa konu edilebilmesi için SPK’ya Pay Satış Bilgi Formu düzenleyerek onay amacıyla başvuru yapıldığı açıklandı.

ETILR GSDDE METRO OYLUM ZEDUR – VBTS kapsamında şirket paylarına 14 Haziran’a kadar kredili işlem yasağı getirildi.

ENJSA – TES – İŞ Sendikası ile Toplu İş Sözleşmeleri görüşmelerinin anlaşma ile sonuçlandığı açıklandı.

ENJSA – 364 gün vadeli 1 milyar TL tutarında bono ihraç edildi.

GEDIK – Şirketin İzmir’de yeni şube açma talebinin SPK tarafından olumlu karşılandığı açıklandı.

GESAN – Şirketin, İGA Havalimanı İşletmesi ile 400 kV Eskişehir GES Şalt Merkezi Yapımı İşi için 11,0 milyon euro bedelle anlaşmaya vardığı açıklandı

HRKET – Şirket paylarının halka arzı kapsamında talepler 15 – 16 – 17 Mayıs tarihlerinde toplanacak.

ISCTR – Şirket kayıtlı sermaye tavanının 25 milyar TL’den 100 milyar TL’ye yükseltilmesi, Bakanlık tarafından da onaylandı.

ISMEN – 92 gün vadeli 664,5 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.

KOCMT – Şirket payları 17 Mayıs'ta Borsa'da işlem görmeye başlayacak.

KOPOL – Şirketin ReHubs ile iş birliği sağladığı açıklandı.

MARBL – Şirketin Antalya’daki Mermer Ocağı Projesi ile ilgili ÇED sürecinin başladığı açıklandı.

NETAS – Şirketin TTKOM’dan toplamda 6,2 milyon dolarlık sipariş aldığı açıklandı.

ODINE – Şirket ile HGC Global arasında uluslararası ses ağlarının dönüşümü ve otomasyonu konularını içeren Hizmet Sözleşmesi imzalandığı açıklandı.

QNBFB – Bankanın tahvil ihracı kapsamında Citibank, Emirates, J.P. Morgan, Societe Generale, Mizuho, QNB Capital ve Standard Chartered’ye yetki verdiği açıklandı.

PGSUS –Nisan ayında 2023 yılının aynı dönemine göre iç hat yolcu sayısı %37 artışla 1,13 milyona, yolcu doluluk oranı 8,5 puan artışla %91,4’e yükseldi. Dış hat yolcu sayısı %14 artışla 1,79 milyona, yolcu doluluk oranı 7,1 puan artışla %86,4’e yükseldi. Toplam yolcu sayısı ise %22 artışla 2,92 milyona, yolcu doluluk oranı 7,8 puan artışla %88,3'e yükseldi

PGSUS – Ocak – Nisan döneminde 2023 yılının aynı dönemine göre iç hat yolcu sayısı %327 artışla 4,31 milyona, yolcu doluluk oranı 5,7 puan artışla %90,5’e yükseldi. Dış hat yolcu sayısı %27 artışla 6,67 milyona, yolcu doluluk oranı 3,3 puan artışla %85,6’ya yükseldi. Toplam yolcu sayısı ise %27 artışla 10,99 milyona, yolcu doluluk oranı 4,2 puan artışla %87,5'e yükseldi.

THYAO – S&P tarafından şirketin kredi notunun B+'ya yükseltildiği, not görünümünün teyit edildiği açıklandı.

TERA – 120 gün vadeli 160 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.

TURSG – Ocak – Nisan döneminde prim üretimi %125 artışla 36,5 milyar TL’ye yükseldi.

YKBNK – Yurt dışında 367 gün vadeli 60 milyon dolar tutarında borçlanma aracı ihraç edildi.

PAY ALIM / SATIM

AGESA – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 39.950 adet pay 82,70 – 83,50 TL fiyat aralığından geri alındı.

AKSA – Emniyet Ticaret tarafından 117,70 – 120,00 TL fiyat aralığından 40.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %23,70’e yükseldi.

ATLAS – Bank of America Corporation tarafından 5,94 – 6,43 TL fiyat aralığından 6.954.520 adet alış ve 6.477.932 adet satış yapılırken, şirket sermayesindeki payı %5,24’e yükseldi.

ATLAS – Semra Erdem tarafından 1.169.063 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %3,35’e geriledi.

AZTEK – Geri alınan 850.316 adet pay 88,70 TL fiyattan satılırken kurumsal yatırımcılara satılırken, satış sonucunda 43,0 milyon TL kar elde edildi.

CUSAN – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 15.000 adet pay 26,10 – 26,20 TL fiyat aralığından geri alındı.

ERSU – Melisa Akman İpeker tarafından 26,64 – 27,72 TL fiyat aralığından 232.000 adet alış ve 50.000 adet satış yapılırken, şirket sermayesindeki payı %20,68’e yükseldi.

INVES – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 14.861 adet pay 330,00 TL fiyattan geri alındı.

KRVGD – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 23.685 adet pay 27,16 – 27,30 TL fiyat aralığından geri alındı.

KUYAS – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 49.051 adet pay 55,41 TL fiyattan geri alındı.

MPARK – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 19.000 adet pay 261,75 – 267,00 TL fiyat aralığından geri alındı.

MHRGY – Quick Sigorta tarafından 4,69 – 4,75 TL fiyat aralığından 1.200.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %64,93’e yükseldi.

MMCAS – Orhan Pala tarafından 941.426 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %7,06’ya yükseldi.

MMCAS – Fatih Eren tarafından 470.713 adet pay devredilirken, şirket sermayesindeki payı sıfırlandı.

MMCAS – Ali Rıza Kibritçioğlu tarafından 470.713 adet pay devredilirken, şirket sermayesindeki payı sıfırlandı.

PEKGY – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 500.000 adet pay 9,54 TL fiyattan geri alındı.

SANEL – Bank of America Corporation tarafından 33,98 – 37,60 TL fiyat aralığından 2.404.533 adet alış ve 2.783.925 adet satış yapılırken, şirket sermayesindeki payı %3,02’ye geriledi.

TKFEN – Hakan Sadık Göral tarafından 51,60 TL fiyattan 35.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %0,0003’e yükseldi.

TKFEN – Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Nazmi Erten tarafından 52,50 TL fiyattan 19.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %0,005’e yükseldi.

UZERB – Investat Holding tarafından 722,00 TL fiyattan 30.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %73,84’e geriledi.

VERTU VERUS – VERUS tarafından 44,94 – 45,00 TL fiyat aralığından 110.281 adet VERTU payı alınırken, VERUS’un VERTU’daki payı %59,76’ya yükseldi

Kaynak: İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.







