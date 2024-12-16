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Borsacı Nihat Özçelik gözaltına alındı! Daha önce de hakim karşısına çıkmıştı

16.12.2024 13:52
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Borsanın tanındık simalarından Nihat Özçelik gözaltına alındı. Daha önce emniyet görevlisine rüşvet verip yargı görevini yapanı etkilemeye teşebbüs ettiği iddiasıyla yargılanan Özçelik'in adı şimdiyse ‘tehdit ve şantaj’ ile ilgili yürütülen bir soruşturmada geçiyor.

Borsacı Nihat Özçelik gözaltına alındı! Daha önce de hakim karşısına çıkmıştı

Borsacı Nihat Özçelik, ‘tehdit ve şantaj’ ile ilgili yürütülen bir soruşturma kapsamında İstanbul’daki evinde Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. Özçelik, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

TEHDİT VE ŞANTAJ SUÇLAMALARI

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şubesine bağlı ekipler, halkında yürütülen bir soruşturma çerçevesinde borsacı Nihat Özçelik’i gözaltına aldı. 16 Aralık günü gözaltına alındığı öğrenilen Özçelik’in, ‘tehdit’ ve ‘şantaj’ suçlamayla gözaltına alındığı öğrenildi.

DAHA ÖNCE DE HAKİM KARŞISINA ÇIKMIŞTI

Özçelik, daha önce hakkında yürütülen bir soruşturma doğrultusunda, emniyet görevlisine rüşvet verip yargı görevini yapanı etkilemeye teşebbüs ettiği iddiasıyla 38 yıla kadar hapis talebiyle yargılanıyordu.

(DHA-İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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