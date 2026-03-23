Borsada bazı kıymetli metal bazlı yatırım araçlarında fiyat limit sınırları genişletildi

Borsa İstanbul AŞ'nin BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi duyurusu, Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yayımlandı.

Buna göre, GMSTR.F Borsa Yatırım Fonu ve ALTIN.S1 Emtia Sertifikası sırasında alt fiyat limiti oranı artırıldı. Piyasa Yapıcı Kurumun talebine istinaden GMSTR.F Borsa Yatırım Fon sırasında uygulanan yüzde 10 oranındaki alt fiyat limiti oranı bugün için saat 11.00 itibarıyla yüzde 20'ye çıkartıldı.

ALTIN.S1 Emtia Sertifikası sırasında da uygulanan yüzde 5 oranındaki alt fiyat limiti oranı da bugün için saat 11.00 itibarıyla yüzde 10'a çıkartıldı.

Kaynak: AA | Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır