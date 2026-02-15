FİNANS

Borsada bilanço maratonu sürüyor! Yeni haftada 6 şirket finansal sonuçlarını paylaşacak

Borsa İstanbul'da yatırımcıların yakından takip ettiği bilanço maratonu hız kesmeden devam ediyor. 16–20 Şubat 2026 haftasında bilanço açıklaması beklenen 6 şirket var. Peki, bu şirketler hangileri? Hangi şirket ne zaman bilanço açıklayacak? İşte detaylar...

Begüm Özkaynak

Borsa İstanbul'da 2025 yılı dördüncü çeyrek finansal sonuç sezonu tüm hızıyla sürüyor. Şirketlerin kârlılık, ciro ve operasyonel performanslarına ışık tutacak bilançolar, yatırımcıların odağında yer almaya devam ediyor. 16–20 Şubat 2026 haftasında finansal sonuçlarını açıklaması beklenen şirketler de netleşti.

BU HAFTA BİLANÇO AÇIKLAMASI BEKLENEN ŞİRKETLER

Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. (SISE) – 16 Şubat 2026
Tav Havalimanları Holding A.Ş. (TAVHL) – 17 Şubat 2026
Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. (EREGL) – 17 Şubat 2026
İskenderun Demir ve Çelik A.Ş. (ISDMR) – 17 Şubat 2026
Aksa Akrilik Kimya Sanayii A.Ş. (AKSA) – 19 Şubat 2026
Ebebek Mağazacılık A.Ş. (EBEBK) – 19 Şubat 2026

BORSA GEÇTİĞİMİZ HAFTAYI NASIL TAMAMLADI?

Geçtiğimiz hafta tarihinde ilk kez 14 bin puanı aşan BIST 100 endeksi haftayı 14.180,69 puanla yatay seyirle tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 0,20 puan artarken, toplam işlem hacmi 222,6 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 1,50, holding endeksi yüzde 0,98 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,57 ile ulaştırma, en çok kaybettiren ise yüzde 1,79 ile metal ana sanayi oldu.

