Borsada bilanço maratonu sürüyor! Yeni haftada 6 şirket finansal sonuçlarını paylaşacak

Borsa İstanbul'da 2025 yılı dördüncü çeyrek finansal sonuç sezonu tüm hızıyla sürüyor. Şirketlerin kârlılık, ciro ve operasyonel performanslarına ışık tutacak bilançolar, yatırımcıların odağında yer almaya devam ediyor. 16–20 Şubat 2026 haftasında finansal sonuçlarını açıklaması beklenen şirketler de netleşti.

BU HAFTA BİLANÇO AÇIKLAMASI BEKLENEN ŞİRKETLER

Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. (SISE) – 16 Şubat 2026

Tav Havalimanları Holding A.Ş. (TAVHL) – 17 Şubat 2026

Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. (EREGL) – 17 Şubat 2026

İskenderun Demir ve Çelik A.Ş. (ISDMR) – 17 Şubat 2026

Aksa Akrilik Kimya Sanayii A.Ş. (AKSA) – 19 Şubat 2026

Ebebek Mağazacılık A.Ş. (EBEBK) – 19 Şubat 2026

BORSA GEÇTİĞİMİZ HAFTAYI NASIL TAMAMLADI?

Geçtiğimiz hafta tarihinde ilk kez 14 bin puanı aşan BIST 100 endeksi haftayı 14.180,69 puanla yatay seyirle tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 0,20 puan artarken, toplam işlem hacmi 222,6 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 1,50, holding endeksi yüzde 0,98 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,57 ile ulaştırma, en çok kaybettiren ise yüzde 1,79 ile metal ana sanayi oldu.