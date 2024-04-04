Borsada bir şirket için daha gong çaldı! Hisse açılış fiyatı belli oldu

IC Enterra Yenilenebilir Enerji'nin halka arz süreci tamamlandı, şirket için Borsa İstanbul'da gong çaldı. Borsa İstanbul'daki törenin ardından 'ENTRA' hisse koduyla işlem görmeye başlayan şirketin hisseleri açılışta tavan fiyata yükselerek 11 TL oldu.

Ekonomim'de yer alan habere göre, Halka arz sürecini toplam hisse sayısının 4,11 katı talep alarak tamamlayan IC Enterra’nın açılış gongunu, Borsa İstanbul A.Ş. Genel Müdürü Korkmaz Ergun, IC Holding CEO’su Murad Bayar, IC Enterra Yenilenebilir Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Alp Keler birlikte çaldı.

Borsa İstanbul A.Ş. Genel Müdürü Korkmaz Ergun törende yaptığı konuşmada, "IC Enterra Yenilenebilir Enerji’nin işlem görmeye başlaması nedeniyle düzenlediğimiz gong törenine ve Borsamıza hoş geldiniz. IC Holding’in altyapı ve enerji alanındaki köklü geçmişi ve deneyimiyle kurulan IC Enterra, halka arzdan elde ettiği gelirle, enerji arz güvenliği açısından çok kıymetli olan yatırımlarını, çeşitlendirerek devam ettirecektir." dedi.





