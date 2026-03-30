Borsada en fazla geri alım yapan şirketler (23-27 mart haftası)

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketler, 23–27 Mart haftasında hisse geri alım programlarına hız kesmeden devam etti. Şirketlerin bu adımları, hem piyasada sağlıklı fiyat oluşumunu desteklemek hem de yatırımcı güvenini artırmak amacıyla dikkat çekti. Haftanın öne çıkan şirketi ise Orge Enerji oldu.

Begüm Özkaynak

Söz konusu haftada en yüksek geri alım tutarı yaklaşık 37,62 milyon TL ile Orge Enerji'de (ORGE) gerçekleşti. Şirketi 30,84 milyon TL ile Göknur Gıda (GOKNR) ve 12,82 milyon TL ile Mavi Giyim (MAVI) takip etti.

Aynı dönemde Logo Yazılım 7,92 milyon TL, Boğaziçi Beton 7,73 milyon TL ve Efor Yatırım 7,51 milyon TL'lik geri alım gerçekleştirdi. ENERY tarafında 5,74 milyon TL'lik alım dikkat çekerken, NTHOL 4,04 milyon TL ve AGESA 3,75 milyon TL ile listede yer aldı.

MEPET 2,67 milyon TL, AHGAZ 1,66 milyon TL ve DAGI 1,07 milyon TL'lik geri alımlarla öne çıkan diğer şirketler oldu.

DAHA SINIRLI ALIMLAR DA GERÇEKLEŞTİ

Hafta içinde TEZOL 562,4 bin TL, BOSSA ise 310 bin TL'lik geri alım yaptı.

GERİ ALIM NE DEMEK? ŞİRKETLER NEDEN GERİ ALIM YAPAR?

Hisse geri alımı, bir şirketin piyasada işlem gören kendi hisselerini satın almasıdır.

Şirketler hisse geri alımı yaparak piyasadaki arzı azaltıp hisse fiyatını desteklemeyi ve yatırımcıya güven vermeyi hedefler. Ayrıca mevcut fiyat seviyesini düşük buldukları mesajını vererek şirket değerine olan inançlarını da gösterirler.

İran'a kara harekatı... "ABD ve İsrail anlaştı" iddiası

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

