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Borsada fiyatlamaya yeni sistem! Bugün devreye giriyor

06.11.2023 09:05 | Son Güncelleme:
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Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda yeni fiyat adımı sistemi bugün devreye giriyor. Yeni karar ile paylar, yeni pay alma hakları, gayrimenkul sertifikaları, sahipliğe dayalı kira sertifikaları, borsa yatırım fonları, gayrimenkul yatırım fonları ve girişim sermayesi yatırım fonları işlem sıralarında geçerli olan fiyat adımı uygulaması yeniden düzenlendi.

Borsada fiyatlamaya yeni sistem! Bugün devreye giriyor

Borsa İstanbul Pay Piyasası Operasyon Direktörlüğü tarafından Pay Piyasası'nda fiyat adımı ve kotasyon yayılma aralıkları düzenlemeleri ile Borsa yatırım fonlarında Açılış Seansı uygulanmasına yönelik alınan kararla gerçekleştirilecek değişiklikler bugün faaliyete geçecek.

Konuya ilişkin Borsa İstanbul’dan yapılan açıklamada, "Pay Piyasasında işlem gören sermaye piyasası araçlarında gerçekleşen işlemler esnasında uyulması gereken fiyat adımları ile piyasa yapıcıların kotasyon girişlerinde tabi oldukları maksimum kotasyon yayılma aralıkları ve borsa yatırım fonlarının işlem gördükleri seans akışı içerisinde birtakım değişikliklere gidilmiştir. Buna göre, paylar, yeni pay alma hakları, gayrimenkul sertifikaları, sahipliğe dayalı kira sertifikaları, borsa yatırım fonları, gayrimenkul yatırım fonları ve girişim sermayesi yatırım fonları işlem sıralarında geçerli olan fiyat adımı uygulaması yeniden düzenlenmiştir.” denildi.

Açıklamaya göre, işlem sırasında geçerli yeni fiyat adımı uygulaması şöyle:

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Söz konusu sermaye piyasası araçlarında gerçekleştirilen piyasa yapıcılık faaliyeti çerçevesinde geçerli olan maksimum kotasyon yayılma aralıkları aşağıdaki tabloda yer aldığı şekilde değiştirilmiştir.

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Borsa yatırım fonu işlem sıralarının seans akışı içerisine 09.40 – 09.56 arası emir toplama ve 09.56– 10.00 saatleri arasında eşleştirme seanslarından oluşan bir açılış seansı ilave edilmiştir. Buna göre borsa yatırım fonlarının seans akışı yeniden belirlenmiştir.


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Borsa İstanbul

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