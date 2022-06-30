FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Borsa
  4. Borsada hacim nedir? İşlem hacmi ne demek?

Borsada hacim nedir? İşlem hacmi ne demek?

30.06.2022 17:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Alış ve satış işlemlerinin parasal değerini temsil eden borsada hacim ne demektir? Borsada işlem hacmi arttıkça değerler nasıl etkilenir?

Borsada hacim nedir? İşlem hacmi ne demek?

İçindekiler

  • Borsada İşlem Hacmi Ne Demek?
  • Günlük İşlem Hacmi Ne Demek?
  • Hacim Arttıkça Fiyat Artar Mı?
  • İşlem Hacmi Düşerse Ne Olur?

Borsayı düzenli olarak takip eden ve yatırım faaliyetlerinde bulunan bireyler, işlem hacmi terimi ile sıkça karşılaşmaktadır. İşlem hacmi, borsadaki alış ve satış faaliyetlerinin tümüne yönelik parasal değeri temsil etmektedir. Ayrıca menkul kıymete dair tüm alış ve satışların parasal değeri de işlem hacmi ile gösterilmektedir. İşlem hacmi; kontrat, hisse, endeks ya da borsada günlük olarak gerçekleşen alış ve satış işlemlerinin toplam değeridir.

Borsada İşlem Hacmi Ne Demek?

Borsada yürütülen faaliyetler söz konusu olduğunda en sık duyulan terimlerden biri olan borsada işlem hacmi nedir? İşlem hacmi, parasal değeri temsil etmektedir. Daha açık bir şekilde belirtmek gerekirse borsada işlem hacmi, günlük alış ve satışların parasal değerini sergilemektedir. Dolayısıyla borsada işlem hacmi, alış ve satış kapsamındaki menkul kıymetlerin adedi ile bunların işlem sırasındaki fiyatlarının çarpımını ifade etmektedir.

Borsada işlem hacmi hesaplanırken kullanılan formül de şu şekildedir;

  • İşlem hacmi= (işlem fiyatı x işlem miktarı)
Future işlemi nedir? Futures işlemler nasıl yapılır?Future işlemi nedir? Futures işlemler nasıl yapılır?

Günlük İşlem Hacmi Ne Demek?

Günlük işlem hacmi, menkul kıymetin gün içerisindeki alış ve satış faaliyetlerinin parasal değerini göstermektedir. Yani menkul kıymetin adet fiyatı ve işlem miktarının çarpımı ile günlük işlem hacmine ulaşılmaktadır. Hisse senetlerinin, kontratların, endekslerin ve borsanın günlük işlem hacmi yatırımcılar için oldukça önemlidir. Çünkü bir hisse senedine ya da herhangi bir menkul kıymete ait olan işlem hacminin belirlenmesi, piyasaya yön vermektedir. Bir menkule yönelik işlem hacminin yükselmesi ya da düşmesi, kişilere yatırım sürecinin güvenilirliğine dair fikir vermektedir.

Hacim Arttıkça Fiyat Artar Mı?

Borsada işlem hacmi arttıkça, menkul kıymetin adet fiyatı üzerinde değişiklik olabilmektedir. Ancak bu konuda net bir yükseliş ya da düşüşten söz edilmesi mümkün değildir. Dolayısıyla açıklanması gereken asıl husus, işlem hacmi arttığında ne olduğudur.

İşlem hacminin artması, günlük alış ve satışların çoğaldığını göstermektedir. Aynı zamanda bir hissenin daha fazla el değiştirdiğini de gözler önüne sermektedir. İşlem hacminin artması, yatırımcılar tarafından genellikle daha güvenilir bulunmaktadır. Ancak bazı durumlarda bu hacim artışı, satışlardaki aşırı yükselmeden kaynaklı olarak olumsuz da algılanabilmektedir.

Birincil piyasa nedir? Birincil piyasa işlem saatleri nelerdir?Birincil piyasa nedir? Birincil piyasa işlem saatleri nelerdir?

İşlem Hacmi Düşerse Ne Olur?

İşlem hacminin düşmesi, artışın tam tersi olarak alış ve satışlardaki azalmaya işaret etmektedir. En yaygın işlem hacmi düşüş sebebi ise piyasada menkule yönelik oluşan olumsuz fikirlerdir. Ayrıca piyasadaki söylentiler de menkul kıymetin işlem hacminin düşmesine neden olabilmektedir. Bu durum da yatırımcıların menkul kıymete olan güvenini azaltmaktadır.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
14 ayar altın bilezik ne kadar?14 ayar altın bilezik ne kadar?
Akaryakıt fiyatlarında tabela değişti!Akaryakıt fiyatlarında tabela değişti!
Bankada parası olanlar dikkat! Yeni karar alındıBankada parası olanlar dikkat! Yeni karar alındı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Son veda! Türkan Şoray tabuta kapanarak ağladı

Son veda! Türkan Şoray tabuta kapanarak ağladı

Eşinin gözü önünde öldürüldü! Fabrikadaki cinayetten yasak aşk çıktı

Eşinin gözü önünde öldürüldü! Fabrikadaki cinayetten yasak aşk çıktı

Temmuz asgari ücret zammı ne kadar olacak?

Temmuz asgari ücret zammı ne kadar olacak?

Motorin fiyatına iki gün üst üste indirim geldi

Motorin fiyatına iki gün üst üste indirim geldi

Asgari ücret toplantısı sona erdi! İlk açıklama geldi

Asgari ücret toplantısı sona erdi! İlk açıklama geldi

Evi olan herkesi ilgilendiriyor! Meclis'te yasalaşmayı bekliyor

Evi olan herkesi ilgilendiriyor! Meclis'te yasalaşmayı bekliyor

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Tespit etmesi yıllar sürdü! Bu bile etkiliyor: Çok sık uçuyorsanız...

Tespit etmesi yıllar sürdü! Bu bile etkiliyor: Çok sık uçuyorsanız...

Sosyal medya bu dansı konuşuyor! ABD’yi salladı

Sosyal medya bu dansı konuşuyor! ABD’yi salladı

Herkesi kendine hayran bırakan Yasak Elma'nın renkli karakteri Yıldız'ın yaza yakışır çiçekli elbisesine alternatif öneriler

Herkesi kendine hayran bırakan Yasak Elma'nın renkli karakteri Yıldız'ın yaza yakışır çiçekli elbisesine alternatif öneriler

Erkek arkadaşına öyle bir hediye verdi ki!

Erkek arkadaşına öyle bir hediye verdi ki!

Survivor yarı finali gündemde! Eski sevgilinin paylaşımı olay oldu

Survivor yarı finali gündemde! Eski sevgilinin paylaşımı olay oldu

Verdiğiniz paraya değecek, en havalı Amazon ürünleri listesi

Verdiğiniz paraya değecek, en havalı Amazon ürünleri listesi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.