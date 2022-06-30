Borsada hacim nedir? İşlem hacmi ne demek?

Borsayı düzenli olarak takip eden ve yatırım faaliyetlerinde bulunan bireyler, işlem hacmi terimi ile sıkça karşılaşmaktadır. İşlem hacmi, borsadaki alış ve satış faaliyetlerinin tümüne yönelik parasal değeri temsil etmektedir. Ayrıca menkul kıymete dair tüm alış ve satışların parasal değeri de işlem hacmi ile gösterilmektedir. İşlem hacmi; kontrat, hisse, endeks ya da borsada günlük olarak gerçekleşen alış ve satış işlemlerinin toplam değeridir.

Borsada İşlem Hacmi Ne Demek?

Borsada yürütülen faaliyetler söz konusu olduğunda en sık duyulan terimlerden biri olan borsada işlem hacmi nedir? İşlem hacmi, parasal değeri temsil etmektedir. Daha açık bir şekilde belirtmek gerekirse borsada işlem hacmi, günlük alış ve satışların parasal değerini sergilemektedir. Dolayısıyla borsada işlem hacmi, alış ve satış kapsamındaki menkul kıymetlerin adedi ile bunların işlem sırasındaki fiyatlarının çarpımını ifade etmektedir.

Borsada işlem hacmi hesaplanırken kullanılan formül de şu şekildedir;

İşlem hacmi= (işlem fiyatı x işlem miktarı)

Günlük İşlem Hacmi Ne Demek?

Günlük işlem hacmi, menkul kıymetin gün içerisindeki alış ve satış faaliyetlerinin parasal değerini göstermektedir. Yani menkul kıymetin adet fiyatı ve işlem miktarının çarpımı ile günlük işlem hacmine ulaşılmaktadır. Hisse senetlerinin, kontratların, endekslerin ve borsanın günlük işlem hacmi yatırımcılar için oldukça önemlidir. Çünkü bir hisse senedine ya da herhangi bir menkul kıymete ait olan işlem hacminin belirlenmesi, piyasaya yön vermektedir. Bir menkule yönelik işlem hacminin yükselmesi ya da düşmesi, kişilere yatırım sürecinin güvenilirliğine dair fikir vermektedir.

Hacim Arttıkça Fiyat Artar Mı?

Borsada işlem hacmi arttıkça, menkul kıymetin adet fiyatı üzerinde değişiklik olabilmektedir. Ancak bu konuda net bir yükseliş ya da düşüşten söz edilmesi mümkün değildir. Dolayısıyla açıklanması gereken asıl husus, işlem hacmi arttığında ne olduğudur.

İşlem hacminin artması, günlük alış ve satışların çoğaldığını göstermektedir. Aynı zamanda bir hissenin daha fazla el değiştirdiğini de gözler önüne sermektedir. İşlem hacminin artması, yatırımcılar tarafından genellikle daha güvenilir bulunmaktadır. Ancak bazı durumlarda bu hacim artışı, satışlardaki aşırı yükselmeden kaynaklı olarak olumsuz da algılanabilmektedir.

İşlem Hacmi Düşerse Ne Olur?

İşlem hacminin düşmesi, artışın tam tersi olarak alış ve satışlardaki azalmaya işaret etmektedir. En yaygın işlem hacmi düşüş sebebi ise piyasada menkule yönelik oluşan olumsuz fikirlerdir. Ayrıca piyasadaki söylentiler de menkul kıymetin işlem hacminin düşmesine neden olabilmektedir. Bu durum da yatırımcıların menkul kıymete olan güvenini azaltmaktadır.

