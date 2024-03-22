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Borsada 'TCMB' etkisi: Yükseliş sürüyor

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
22.03.2024 14:09
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Merkez Bankası'nın beklentilerin aksine politika faizini 500 baz puan artırmasının ardından yükselen Borsa İstanbul'da ivme yukarı yönlü hareket etmeye devam ediyor.

Borsada 'TCMB' etkisi: Yükseliş sürüyor

Borsa İstanbul, dün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 500 baz puanlık sürpriz faiz artırımının ardından bankacılık endeksinin öncülüğünde hızlı yükseldi.

Ekonomim'de yer alan habere göre, BIST 100 endeksi güne, yüzde 0,24 değer kazanarak 9162 puandan başlarken; 9152 - 9223 bant aralığında işlem görüyor. Endeks, saat 12.21 itibarıyla yüzde 0,74 kazançla 9206 puanda bulundu.

Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,07 ve holding endeksi yüzde 0,56 artış kaydederken; şu dakikalarda sırasıyla yüzde 1,28 ve yüzde 0,90 primle hareket ediyor.

BIST 100 endeksinde teknik açıdan, 9250 ve 9400 seviyeleri direnç, 9000 ve 8900 puan destek konumunda bulunuyor.

Dün, alıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul 100 endeksi, günü yüzde 2,07 değer kazancıyla 9140 puandan tamamlamıştı.

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Borsa İstanbul Merkez Bankası
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