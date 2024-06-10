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Borsada ters rüzgar! BIST 100'den satıcılı başlangıç

10.06.2024 10:03
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,06 düşüşle 10.132,42 puandan başladı.

Borsada ters rüzgar! BIST 100'den satıcılı başlangıç

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 6,55 puan ve yüzde 0,06 azalarak 10.132,42 puana geriledi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,20 ve holding endeksi yüzde 0,17 azalış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2 ile madencilik olurken, en çok kaybettiren yüzde 0,92 ile orman kağıt basım oldu.

Cuma günü, satıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,37 azalışla 10.138,97 puanla tamamladı.

Analistler, küresel pay piyasalarının, ABD'de cuma günü beklentileri aşan tarım dışı istihdam verisinin ardından hafta sonu gerçekleştirilen Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinin sonuçlarıyla haftaya negatif bir seyirle başladığını ifade ederek, bu hafta ABD Merkez Bankası (Fed) ve Japonya Merkez Bankasının (BoJ) faiz kararlarının yatırımcıların odağına yerleştiğini dile getirdi.

Öte yandan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Cumhurbaşkanlığı Tasarruf Tedbirleri Genelgesi'ni somut bir projeyle destekleyeceklerini belirterek, "Erken uyarı sistemiyle kamu harcamalarında verimlilik, kalite, hız ve tasarruf sağlamak amacıyla Yapay Zeka Destekli Muhasebe ve İleri Analitik Projesi'ni hayata geçireceğiz." dedi.

Bugün yurt içinde sanayi üretimi, ödemeler dengesi ve işsizlik oranı, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde sentix yatırımcı güven endeksi verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.100 ve 10.000 puanın destek,10.200 ve 10.300 seviyelerinin ise direnç konumunda olduğunu kaydetti.

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının nisan ayında 6 milyar 132,4 milyon dolar açık verdiğini tahmin etti.Bu içerik Sinem Eryılmaz tarafından yayına alınmıştır

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