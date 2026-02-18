FİNANS

Borsada yabancı yatırımcı rüzgarı! Aralıksız 10 gündür bu hisseleri topluyorlar

Borsa İstanbul'da yabancı yatırımcı hareketleri yakından izlenmeye devam ediyor. İş Yatırım’ın yayımladığı son "Günlük Yabancı Oranları" raporunda, bazı hisselerde yabancı payının üst üste artış gösterdiği, bazı hisselerde ise düzenli gerileme yaşandığı görüldü. Peki, borsada yabancı oranı sürekli artan hisseler hangileri? İşte detaylar...

Begüm Özkaynak

İş Yatırım, 18 Şubat 2026 tarihli "Günlük Yabancı Oranları" raporunu kamuoyuyla paylaştı. Raporda son günlerde yabancı yatırımcı payında düzenli artış görülen hisseler dikkat çekti. Yabancı yatırımcının bazı hisselerde 10 gündür kesintisiz alım yaptığı görüldü.

YABANCI ORANI 10 GÜNDÜR ARTAN HİSSELER

Rapora göre AEFES, AFYON, FROTO, GLYHO ve RYGYO hisselerinde yabancı yatırımcı oranı son 10 işlem gününde kesintisiz artış gösterdi.

YABANCI PAYI GERİLEYEN HİSSELER

Öte yandan bazı hisselerde yabancı yatırımcı oranında üst üste düşüş yaşandığı belirtildi. HTTBT hissesi 10 gündür gerilerken, TCKRC'de 9 gündür düşüş görüldü. LOGO'da 8 gündür, KENT ve VSNMD hisselerinde ise 7 gündür yabancı oranında azalış kaydedildi.

