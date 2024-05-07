Borsadan 3 hisseye tedbir kararı

Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında Hateks Hatay Tekstil İşletmeleri, Kuzey Boru ve Viking Kağıt ve Selüloz hisse senetleri 16 Ocak tarihli işlemlerden (seans başından) 15 Şubat tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar kredili işlemlere konu edilemeyecek.

Borsa İstanbul'dan KAP'a yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında HATEK.E, KBORU.E ve VKING.E payları 16/01/2024 tarihli işlemlerden (seans başından) 15/02/2024 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar kredili işlemlere konu edilemeyecektir.

Not: VBTS kapsamında getirilen tedbirler, payın işlem gördüğü pazarın/platformun işlem kuralları, pazar değişimi veya diğer nedenlerle uygulanan işlem esaslarından ayrı olarak değerlendirilir. Buna göre VBTS tedbirleri diğer düzenlemeler veya kararlarla uygulamaya alınan işlem esaslarının geçerlilik süresinden ayrı olarak tedbir süresinin sonuna kadar uygulanmaya devam eder"





