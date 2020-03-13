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Borsalarda 2008’den beri en kötü hafta

BORSA HABERLERİ  | 13.03.2020 15:32 | Son Güncelleme

Borsalar 2008 yılından bu yana en kötü haftasını yaşarken, Dolar/TL yükselişini sürdüyor.Küresel piyasalarda dün Asya'dan ABD'ye bir çok borsada çift haneli kayıplar görülürken, 2008 yılındaki finansal krizden bu yana endekslerde en kötü haftalık performans yaşanıyor.

Borsalarda 2008’den beri en kötü hafta

Küresel tedarik zincirinde yaşanan aksaklıklar ve seyahat sınırlamalarına neden olan koronavirüs salgını piyasalarda sert düşüşlere neden olurken, Türkiye piyasalarına da güçlü satış baskısını beraberinde getirdi. Çin'den yayılan yeni tip koronavirüs vakalarının sayısı dünya genelinde 134 bini aşarken, hastalığın bulaştığı 5 binden fazla kişi hayatını kaybetti. Koronavirüs son dönemde Avrupa'da da etkisini göstermeye başladı. Virüsün daha ne kadar yayılacağı ve süreceği belirsizliğini korurken salgının ekonomik sonuçlarına ilişkin öngörüde bulunmayı da zorlaşıyor. Avrupa borsalarında dün düşüşler ABD Başkanı Donald Trump'ın Avrupa'dan ABD'ye seyahat yasağı getirmesi ve Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz indirimi yapmaması sonucu çift haneye ulaşırken, güvenli liman ABD tahvilleri ve altına yönelim oldu. Asya borsaları 2008 finansal krizinden beri en ciddi haftalık düşüşünü kaydederken, hükümetler ve merkez bankaları, koronavirüsün ekonomiye olan etkisiyle mücadele etmek için daha fazla acil durum önlemi hazırladılar. Küresel riskten kaçış eğilimi Türkiye piyasalarını da olumsuz etkiliyor. Dolar/TL 6.30 seviyesinde işlem görüyor. BIST-100'de dün yüzde 7.3 düşüş yaşandı. Ancak endeks bugün yüzde 1.6 yükseliyor. Asya piyasaları negatifte Japonya borsası bugün de serbest düşüşe geçti ve Seul'den Jakarta'ya kadar olan tüm piyasalar alt limit devre kesicilerini çalıştırdılar. Devre kesici, piyasalarında aşırı oynaklık ve fiyatlardaki sert hareketleri sınırlamak için kullanılan, belirli eşiklerin aşılması halinde ilgili sermaye piyasası aracındaki işlemlerin durdurulması düzenlemesi olarak tanımlanıyor. Japonya'nın Nikkei endeksi yüzde 10 kadar bir kayıp yaşadı ve 2008 krizinden bu yana olan en kötü haftasına doğru gidiyor. S&P 500 endeksindeki işlemlere ara verilmesinden sonra yüzde 9.5 kayıp verdi. Amerikan Merkez Bankası Fed, iyasaları sakinleştirmek için bankacılık sistemine 500 milyar dolarlık sürpriz bir enjeksiyon yaptı ve bugün 1 trilyon dolarlık enjeksiyon daha yapmayı hedefliyor. Avrupa borsaları Cuma günü bir gün önceki sert düşüşten sonra hükümetlerin önlemlerinin devam edeceği beklentisi ile sakin seyrediyor.

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Anahtar Kelimeler:
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