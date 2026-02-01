BORUSAN BORU SANAYI (BRSAN) 02 Şubat Pazartesi 2026 Günlük Teknik Analiz

BORUSAN BORU SANAYI (BRSAN) hissesi 30 Ocak Cuma 2026 tarihinde güne 653,50 TL’den başladı. Seans içinde 658,50 TL seviyesine yükseldi, en düşük 638,50 TL görüldü ve günü 644,00 TL’den kapattı.

BORUSAN BORU SANAYI (BRSAN) hissesi için 30 Ocak Cuma 2026 tarihinde gün içindeki volatilite yaklaşık %-1,45 olarak gerçekleşti.

İşlem Hacmi, Likidite ve Piyasa Değeri

Hissede günlük işlem hacmi 0,66 Milyar TL, toplam işlem gören lot miktarı ise 1,02 Milyon adet olarak gerçekleşmiştir.

Son Beş Günlük Fiyat Seyri

Son beş işlem gününde kapanış fiyatları sırasıyla 644,00 TL, 653,50 TL, 645,50 TL, 635,50 TL, 654,50 TL oldu. Bu dönemde fiyat 635,50 TL – 654,50 TL aralığında hareket etti.

Hareketli Ortalamalar

BORUSAN BORU SANAYI (BRSAN) hissesinin 30 Ocak Cuma 2026 kapanışı itibarıyla 20 günlük ortalama 620,50 TL, 52 günlük ortalama 547,31 TL seviyesindedir.

Destek ve Direnç Seviyeleri

Kısa vadeli seviyelerde 634,67 TL ve 625,33 TL destek, 653,67 TL ve 663,33 TL direnç noktalarıdır.

Bu sitede yayımlanan haber, analiz, yorum ve değerlendirmeler genel nitelikte bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Buradaki hiçbir ifade, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım kararları, kişilerin mali durumları ile risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak, yetkili kuruluşlardan alınacak profesyonel yatırım danışmanlığı hizmeti çerçevesinde verilmelidir. Bu nedenle, burada yer alan bilgilere dayanılarak yapılan işlemlerden doğacak sonuçlardan yayıncı sorumlu tutulamaz.