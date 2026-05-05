9 gün tatil olunca beklentiler yükseldi

Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Başkanı Cem Özcan, Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılması kararının turizm sektöründe beklentileri yükselttiğini belirtti.

Özcan, yaptığı yazılı açıklamada, tatil süresinin uzatılmasının özellikle iç pazarda büyük bir canlılık oluşturacağını ifade etti.
Uzun tatil dönemlerinin, misafirlerin seyahat planlarını daha rahat yapmasına olanak tanıdığını vurgulayan Özcan, bu durumun konaklama sürelerini uzatarak bölge ekonomisine doğrudan katkı sunduğunu belirtti.

İç turizmin, dış pazarlarda yaşanabilecek dalgalanmalara karşı sektörün en güçlü güvencesi olduğuna dikkati çeken Özcan, "Krizlere karşı direncimizi güçlü tutan en önemli yapı taşlarından biri iç pazardır. Bu nedenle iç turizmdeki payımızı mutlaka olması gereken en üst seviyeye çıkarmamız gerekiyor." ifadesini kullandı.
Özcan, 9 günlük tatilin yaz sezonu öncesinde sektör için güçlü bir motivasyon oluşturduğunu, erken başlayan deniz sezonu ve güneşli hava avantajıyla Alanya'nın iç turizmde önemli bir pay almasını beklediklerini bildirdi.

Hareketliliğin sadece konaklama sektörüyle sınırlı kalmayacağına işaret eden Özcan, "Turizm, ulaşım, yeme-içme, perakende ve hizmet sektörleri başta olmak üzere çok sayıda alanı besleyen lokomotif bir sektördür. Bu süreçte taksicisinden esnafına, akaryakıt istasyonlarından hava yolu ve otobüs firmalarına kadar geniş bir kesim bu canlılıktan faydalanacaktır. Bayram süresince Alanya'da otellerin yanı sıra eğlence mekanları ve plaj işletmeleri de tam kapasite hizmet verecek." değerlendirmesinde bulundu.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Rümeysa Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

