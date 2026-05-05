Başkan Karahan’dan Meclis’te faiz açıklaması!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu’nda sunum yaptı. Başta enerji ve ulaştırma hizmet fiyatlarında olmak üzere savaşın etkilerinin hissedildiğini belirten Karahan, Nisan ayında da bu durumun enflasyon üzerindeki etkilerinin net bir biçimde görüldüğünü kaydetti.

HEDEF: FİYAT İSTİKRARINI SAĞLAMAK”

Enerji kaynaklı etkilerin kısa vadede devam edeceğini belirten Karahan, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Bu etkilerin orta vadeli enflasyon görünümü üzerindeki yansımaları ise para politikası duruşumuzla şekillenecek. Önümüzdeki dönem para politikası kararlarını alırken bu unsurları göz önüne alacağız. Savaş dezenflasyon sürecini olumsuz etkilese de kararlılığımızı değiştirmiyor. Önümüzdeki dönemde de tüm para politikası araçlarını temel amacımız olan fiyat istikrarı doğrultusunda kullanmaya devam edeceğiz”

2026'da küresel büyümenin belirgin şekilde ivme kaybetmesinin beklendiğini kaydeden Başkan, Türkiye'nin dış talebinin de zayıflayacağını açıkladı.



YUKARI YÖNLÜ BASKI ARTIYOR

Karahan cari açığın yılın ilk çeyreğinde, dış ticaret ve hizmetler dengesindeki görünüme bağlı olarak artmakla birlikte, millî gelire oran olarak tarihsel ortalamaların altında kalmayı sürdürdüğüne dikkat çekerek, şu cümleleri kullandı:

"Savaşın enerji fiyatlarında tetiklediği hızlı yükseliş, mart ayında enerji ithalatında belirgin artışa neden oldu. Bir önceki çeyreğe göre gerileyen altın ithalatı cari dengeye pozitif katkı verdi.

Ancak, korumacı önlemlerin halihazırda küresel talep üzerinde oluşturduğu aşağı yönlü risklere, jeopolitik riskler ve enerji fiyatlarındaki artışın faaliyeti sınırlayıcı ikincil etkileri kaynaklı riskler de eklendi. Bu gelişmeler yılın geri kalanında dış ticaret açığı üzerinde yukarı yönlü baskıyı artırıyor. 2026'da cari açığın millî gelire oranının uzun dönem ortalamasının altında gerçekleşeceğini öngörüyoruz."



“ÖNEM TAŞIYOR”

Enflasyon değerlendirmesinde Karahan kira ve eğitim kalemlerinde azalan katılığın dezenflasyonu desteklediğini, kira ve eğitimdeki dezenflasyonun devam etmesinin beklendiğini belirtti.

Karahan jeopolitik gelişmelerin enflasyon görünümü üzerindeki olası ikincil etkilerin önem taşıyacağını dile getirdi.



“FAİZİ SABİT TUTTUK”

Karahan Orta Doğu’da başlayan gerilim kaynaklı artan belirsizliklerin ham petrol, doğalgaz ve emtia fiyatlarında yüksek oynaklıklara ve artışa neden olduğunu belirterek "Bu süreçte enflasyon görünümü üzerinde oluşabilecek riskleri sınırlamak amacıyla sıkı politika duruşumuzu koruyarak mart ve nisan aylarında politika faizini sabit tuttuk." dedi.



Jeopolitik gelişmelerin de neden olduğu arz şoklarının dezenflasyon sürecini olumsuz etkilediğini ifade eden Karahan, "Ancak bu durum fiyat istikrarına ulaşma yolundaki kararlılığımızı değiştirmeyecek. Yaşanan gelişmelerin orta vadeli enflasyon görünümü üzerindeki yansımaları para politikası duruşumuzla şekillenecek. Bu bağlamda, fiyat istikrarı sağlanana kadar sıkı para politikası duruşunu sürdüreceğimizi belirtmek isterim. Çünkü, unutmamalıyız ki fiyat istikrarı, sürdürülebilir büyüme ve toplumsal refah artışı için ön koşuldur" değerlendirmesini yaptı.