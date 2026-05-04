BORUSAN BORU SANAYI (BRSAN) 05 Mayıs Salı 2026 Günlük Teknik Analiz

BORUSAN BORU SANAYI (BRSAN) hissesi 04 Mayıs Pazartesi 2026 tarihinde güne 554,50 TL’den başladı. Seans içinde 577,00 TL seviyesine yükseldi, en düşük 550,00 TL görüldü ve günü 567,50 TL’den kapattı.

BORUSAN BORU SANAYI (BRSAN) hissesi için 04 Mayıs Pazartesi 2026 tarihinde gün içindeki volatilite yaklaşık %3,75 olarak gerçekleşti.

İşlem Hacmi, Likidite ve Piyasa Değeri

Hissede günlük işlem hacmi 1,43 Milyar TL, toplam işlem gören lot miktarı ise 2,54 Milyon adet olarak gerçekleşmiştir.

Son Beş Günlük Fiyat Seyri

Son beş işlem gününde kapanış fiyatları sırasıyla 567,50 TL, 547,00 TL, 556,00 TL, 560,00 TL, 601,50 TL oldu. Bu dönemde fiyat 547,00 TL – 601,50 TL aralığında hareket etti.

Hareketli Ortalamalar

BORUSAN BORU SANAYI (BRSAN) hissesinin 04 Mayıs Pazartesi 2026 kapanışı itibarıyla 20 günlük ortalama 548,48 TL, 52 günlük ortalama 554,74 TL seviyesindedir.

Destek ve Direnç Seviyeleri

Kısa vadeli seviyelerde 542,33 TL ve 517,67 TL destek, 596,33 TL ve 625,67 TL direnç noktalarıdır.

