BORUSAN BORU SANAYI (BRSAN) 07 Temmuz Salı 2026 Günlük Teknik Analiz

BORUSAN BORU SANAYI (BRSAN) hissesi 06 Temmuz Pazartesi 2026 tarihinde güne 571,00 TL’den başladı. Seans içinde 576,00 TL seviyesine yükseldi, en düşük 558,00 TL görüldü ve günü 559,00 TL’den kapattı.

BORUSAN BORU SANAYI (BRSAN) hissesi için 06 Temmuz Pazartesi 2026 tarihinde gün içindeki volatilite yaklaşık %-1,50 olarak gerçekleşti.

İşlem Hacmi, Likidite ve Piyasa Değeri

Hissede günlük işlem hacmi 0,59 Milyar TL, toplam işlem gören lot miktarı ise 1,03 Milyon adet olarak gerçekleşmiştir.

Son Beş Günlük Fiyat Seyri

Son beş işlem gününde kapanış fiyatları sırasıyla 559,00 TL, 567,50 TL, 557,00 TL, 560,50 TL, 565,00 TL oldu. Bu dönemde fiyat 557,00 TL – 567,50 TL aralığında hareket etti.

Hareketli Ortalamalar

BORUSAN BORU SANAYI (BRSAN) hissesinin 06 Temmuz Pazartesi 2026 kapanışı itibarıyla 20 günlük ortalama 590,25 TL, 52 günlük ortalama 567,23 TL seviyesindedir.

Destek ve Direnç Seviyeleri

Kısa vadeli seviyelerde 555,00 TL ve 551,00 TL destek, 565,00 TL ve 571,00 TL direnç noktalarıdır.

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