BORUSAN BORU SANAYI (BRSAN) 14 Mayıs Perşembe 2026 Günlük Teknik Analiz

BORUSAN BORU SANAYI (BRSAN) hissesi 13 Mayıs Çarşamba 2026 tarihinde güne 540,00 TL’den başladı. Seans içinde 544,50 TL seviyesine yükseldi, en düşük 514,00 TL görüldü ve günü 519,50 TL’den kapattı.

BORUSAN BORU SANAYI (BRSAN) hissesi için 13 Mayıs Çarşamba 2026 tarihinde gün içindeki volatilite yaklaşık %-3,71 olarak gerçekleşti.

İşlem Hacmi, Likidite ve Piyasa Değeri

Hissede günlük işlem hacmi 1,23 Milyar TL, toplam işlem gören lot miktarı ise 2,33 Milyon adet olarak gerçekleşmiştir.

Son Beş Günlük Fiyat Seyri

Son beş işlem gününde kapanış fiyatları sırasıyla 519,50 TL, 539,50 TL, 596,50 TL, 601,50 TL, 620,50 TL oldu. Bu dönemde fiyat 519,50 TL – 620,50 TL aralığında hareket etti.

Hareketli Ortalamalar

BORUSAN BORU SANAYI (BRSAN) hissesinin 13 Mayıs Çarşamba 2026 kapanışı itibarıyla 20 günlük ortalama 567,65 TL, 52 günlük ortalama 539,79 TL seviyesindedir.

Destek ve Direnç Seviyeleri

Kısa vadeli seviyelerde 485,33 TL ve 451,67 TL destek, 586,33 TL ve 653,67 TL direnç noktalarıdır.

Bu sitede yayımlanan haber, analiz, yorum ve değerlendirmeler genel nitelikte bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Buradaki hiçbir ifade, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım kararları, kişilerin mali durumları ile risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak, yetkili kuruluşlardan alınacak profesyonel yatırım danışmanlığı hizmeti çerçevesinde verilmelidir. Bu nedenle, burada yer alan bilgilere dayanılarak yapılan işlemlerden doğacak sonuçlardan yayıncı sorumlu tutulamaz.