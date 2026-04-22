BORUSAN BORU SANAYI (BRSAN) 23 Nisan Perşembe 2026 Günlük Teknik Analiz

BORUSAN BORU SANAYI (BRSAN) hissesi 22 Nisan Çarşamba 2026 tarihinde güne 560,50 TL’den başladı. Seans içinde 563,50 TL seviyesine yükseldi, en düşük 546,50 TL görüldü ve günü 555,50 TL’den kapattı.

BORUSAN BORU SANAYI (BRSAN) hissesi için 22 Nisan Çarşamba 2026 tarihinde gün içindeki volatilite yaklaşık %0,18 olarak gerçekleşti.

İşlem Hacmi, Likidite ve Piyasa Değeri

Hissede günlük işlem hacmi 0,74 Milyar TL, toplam işlem gören lot miktarı ise 1,34 Milyon adet olarak gerçekleşmiştir.

Son Beş Günlük Fiyat Seyri

Son beş işlem gününde kapanış fiyatları sırasıyla 555,50 TL, 554,50 TL, 564,00 TL, 566,00 TL, 542,50 TL oldu. Bu dönemde fiyat 542,50 TL – 566,00 TL aralığında hareket etti.

Hareketli Ortalamalar

BORUSAN BORU SANAYI (BRSAN) hissesinin 22 Nisan Çarşamba 2026 kapanışı itibarıyla 20 günlük ortalama 534,95 TL, 52 günlük ortalama 574,94 TL seviyesindedir.

Destek ve Direnç Seviyeleri

Kısa vadeli seviyelerde 542,67 TL ve 530,33 TL destek, 566,67 TL ve 578,33 TL direnç noktalarıdır.

