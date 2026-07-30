BORUSAN BORU SANAYI (BRSAN) 31 Temmuz Cuma 2026 Günlük Teknik Analiz

BORUSAN BORU SANAYI (BRSAN) hissesi 30 Temmuz Perşembe 2026 tarihinde güne 536,50 TL’den başladı. Seans içinde 547,00 TL seviyesine yükseldi, en düşük 527,00 TL görüldü ve günü 528,00 TL’den kapattı.

BORUSAN BORU SANAYI (BRSAN) hissesi için 30 Temmuz Perşembe 2026 tarihinde gün içindeki volatilite yaklaşık %-1,49 olarak gerçekleşti.

İşlem Hacmi, Likidite ve Piyasa Değeri

Hissede günlük işlem hacmi 0,79 Milyar TL, toplam işlem gören lot miktarı ise 1,47 Milyon adet olarak gerçekleşmiştir.

Son Beş Günlük Fiyat Seyri

Son beş işlem gününde kapanış fiyatları sırasıyla 528,00 TL, 536,00 TL, 566,00 TL, 561,50 TL, 570,50 TL oldu. Bu dönemde fiyat 528,00 TL – 570,50 TL aralığında hareket etti.

Hareketli Ortalamalar

BORUSAN BORU SANAYI (BRSAN) hissesinin 30 Temmuz Perşembe 2026 kapanışı itibarıyla 20 günlük ortalama 551,48 TL, 52 günlük ortalama 561,17 TL seviyesindedir.

Destek ve Direnç Seviyeleri

Kısa vadeli seviyelerde 514,00 TL ve 500,00 TL destek, 556,00 TL ve 584,00 TL direnç noktalarıdır.

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