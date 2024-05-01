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Bu kez de yatırım fonları radarda! Bir yılda yüzde 187 kazandırdı: İşte en çok merak edilen fonlar

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
01.05.2024 14:25
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Özellikle enflasyona karşı kendini korumak isteyen yatırımcılar son dönemde fonlara büyük ilgi gösteriyor. Hem yabancı fon sepetleri hem de emeklilik fonlarındaki yüksek getiri piyasadaki yatırımcı sayısının artmasını sağlıyor. Zeynep Aktaş, yatırımcıların radarındaki yabancı fon sepeti ve emekli fonlarını analiz etti... İşte haberin detayları...

Bu kez de yatırım fonları radarda! Bir yılda yüzde 187 kazandırdı: İşte en çok merak edilen fonlar

Son bir yıl içinde, yabancı fon sepeti fonları yatırımcılarına yüksek getiriler sağladı. Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu son bir yıl içerisinde yüzde 96,02 oranında getiri sağladı. Bu fonun 42 bin yatırımcı sayısı var ancak portföy değeri 933 milyon TL.

Ekonomi Gazetesi’nde yer alan haberde, Azimut Portföy Emtia Fon Sepeti Fonu son bir yılda yatırımcıya yüzde 83,33 oranında getiri sağladı. Fonun yatırımcı sayısı 5.084.
Ziraat Portföy Emtia Fon Sepeti Fonu son bir yılda yüzde 79,33 oranında getiri sağladı. Fonun yatırımcı sayısı 1.987.

Fon sepeti emtia fonları yatırımcılara yıllık bazda yüzde 61 ile 96 arasında getiri sağlarken yılbaşından bu yana getiriler yüzde 14 ile 25 arasında gerçekleşti. Ortalama getiriler enflasyon, dolar kuru ve altının üzerinde gerçekleşti.

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EMEKLİLİK FONLARI

Emeklilik fonlarındaki fon sepetlerine yatırım yapanlar, son bir yılda yüzde 187'ye varan yüksek getiriler elde etti. Bu fonlar arasında altı emeklilik fonu yüzde 100'ün üzerinde getiri sağladı.

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Yüksek getiri sağlayan emeklilik fonları arasında HDI Fiba Em. ve Hay. Inveo Portföy Fon Sepeti EYF (FFZ) en dikkat çekici performansı sergileyerek yüzde 187,96 getiri ile öne çıktı. Bu fonun yatırımcı sayısı 7.092, portföy değeri ise 705 milyon TL oldu.

Yüzde 100'den fazla kazandıran diğer emeklilik fonları ise Allianz Yaşam ve Em. İki. Fon Sepeti EYF (YZD), Garanti Em. Hay. Bir. Fon Sepeti EYF(GCT), Allianz Yaşam ve Em. Sürd. Fon Sepeti EYF (APG), Anadolu Hayat Em. S&P 500 Yabancı BYF Fon Sep. EYF (ABE) ve AgeSA Hay. ve Em. Üçüncü Fon Sepeti EYF (MZP) olarak sıralandı.

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Bu fonlar arasında yatırımcı sayısı en yüksek olanı, 199.601 yatırımcı ile Anadolu Hayat Em. S&P 500 Yabancı BYF Fon Sep. EYF oldu. Bu fon aynı zamanda en büyük portföy değerine de sahip olarak 3 milyar 994 milyon TL'lik bir büyüklüğe ulaştı.
Bu veriler, emeklilik fonlarının yatırımcılar için önemli getiri fırsatları sunduğunu ve fon sepetlerinin öne çıktığını gösteriyor. Ancak yatırımcı sayıları çok düşük.


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