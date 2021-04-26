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Çan2 Termik Santral sonuçları açıklandı mı? Borsada ne zaman işlem görecek? İşte borsa kodu

26.04.2021 12:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Halka arz büyüklüğü 290 milyon Türk lirası olan Çan2 Termik Santralinin tamamı yurtiçi yatırımcılarına tahsis edildi 28-29 Nisan tarihlerinde borsada işlem örmesi beklenen Çan2 Termik Santralinin borsa kodu da belli oldu.

Çan2 Termik Santral sonuçları açıklandı mı? Borsada ne zaman işlem görecek? İşte borsa kodu

Yüzde 23,2 hissesinin halka arzı tamamlanan Çan2 Termik Santrali'nin, büyüklüğü 290 milyon Türk lirası olarak açıklandı. Paylarının hepsi yurtiçi ve bireysel yatırımcılar tarafından tahsis edilen Çan2 Termik Santrali’nin sonuçlarına ilişkin bilgi paylaşıldı.

ÇAN2 TERMİK SANTRALİ HALKA ARZ SONUCU AÇIKLANDI MI?

Halk Yatırım Menkul Değerler tarafından Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada; halka arz edilen 67.59 milyon Türk lirası nominal değerli pay ile ek satışa sunulan 6.76 milyon Türk lirası nominal değerli pay olmak üzere toplam 74.35 milyon Türk lirası nominal payın hepsinin satışının gerçekleştirildiği vurgulandı.

Halka arz edilen paylarının yüzde 54.5'inin yurtiçi kurumsal, yüzde 45.5'inin yurtiçi bireysel yatırımcılar tarafından satın alındığı kaydedildi.

Açıklamaya göre, yurt içi bireysel yatırımcılara ayrılan tahsisat tutarının 3.44 katı ve yurt içi kurumsal yatırımcılara ayrılan tahsisat tutarının 3.83 katı talep geldi.

Çan2 Termik Santral sonuçları açıklandı mı? Borsada ne zaman işlem görecek? İşte borsa koduUU

ÇAN2 TERMİK SANTRALİNİN BORSA KODU NEDİR?

21-22 Nisan’da ‘sabit fiyatla talep toplama’ yöntemiyle 3.9 Türk lirasından halka arz edilen Çan2 Termik Santrali'nin Borsa İstanbul'da #CANTE kodu ile işlem göreceği bildirildi.

ÇAN 2 TERMİK SANTRALİ NE ZAMAN BORSADA İŞLEM GÖRECEK?

Çan 2 Termik Santrali’nin Borsa İstanbul'da işlem göreceği tarihin, 28 - 29 Nisan olması bekleniyor. Ancak detaylı bir açıklama yapılmadı.


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Borsa İstanbul
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