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CANLI BORSA | Borsa düşüşle başladı: 7 Temmuz 2026 BIST 100

Canlı borsa 7 Temmuz 2026 Salı! Anlık borsa ve son durum borsa yatırımcıları tarafından takip edilmeye devam ediyor. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,12 düşüşle 14.407,91 puandan başladı. İşte 7 Temmuz 2026 canlı borsa ekranı ve borsa hisseleri...

CANLI BORSA | Borsa düşüşle başladı: 7 Temmuz 2026 BIST 100

Canlı borsa ekranı borsa yatırımcılarının radarında kalmaya devam ediyor. Anlık borsa hareketleri araştırılırken borsa hisseleri, en çok artan hisseler ve en çok düşen hisseler de merak ediliyor. Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,05 değer kazancıyla 14.424,54 puandan tamamlamıştı.

CANLI BORSA | Borsa düşüşle başladı: 7 Temmuz 2026 BIST 100 1

BORSA GÜNE DÜŞÜŞLE BAŞLADI

Endeks, bugün açılışta önceki kapanışa göre 16,63 puan ve yüzde 0,12 azalışla 14.407,91 puana indi. Bankacılık endeksi yüzde 0,27 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,1 yükseldi.

CANLI BORSA | Borsa düşüşle başladı: 7 Temmuz 2026 BIST 100 2

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,59 ile spor, en çok gerileyen yüzde 0,38 ile bilişim oldu.

CANLI BORSA | Borsa düşüşle başladı: 7 Temmuz 2026 BIST 100 3

Küresel piyasalar, Hürmüz Boğazı'nda ticari gemilerin hedef alınması sonucu Orta Doğu'da uzlaşı ikliminin bozulabileceği endişeleriyle karışık seyrediyor.

Analistler, bugün başlayacak NATO Zirvesi'nden gelecek haber akışının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olabileceğini belirtti.

Yurt içinde hazine nakit dengesi, yurt dışında ise ABD'de dış ticaret dengesinin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 14.300 ve 14.200 puanın direnç, 14.500 ve 14.600 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
THYAO
348.5
853.346.967,75
% 0.43
10:04
ASTOR
319.75
850.298.359,75
% 0.71
10:04
ASELS
404
829.712.250,00
% 0.56
10:04
ORZAX
72.15
743.972.024,05
% 4.57
10:00
SOHOE
15.91
396.854.288,54
% -3.58
10:04
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