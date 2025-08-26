FİNANS

CANLI BORSA | Borsa güne alıcılı başladı (26 Ağustos 2025 Salı)

Anlık borsa ve son durum borsa yatırımcıları tarafından takip edilmeye devam ediyor. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,10 yükselişle 11.489,07 puandan başladı. İşte 26 Ağustos 2025 Salı canlı borsa ekranı ve borsa hisseleri...

Canlı borsa ekranı borsa yatırımcılarının radarında kalmayı sürdürüyor. Anlık borsa hareketleri araştırılırken borsa hisseleri, en çok artan hisseler ve en çok düşen hisseler de araştırılıyor. Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,93 değer kazanarak 11.477,80 puanla kapanış rekoru tazeledi. Endeks, dün gün içinde ise 11.519,64 puanla rekor seviyeyi gördü.

İşte hisse senedi olanlar için 26 Ağustos 2025 Salı borsa son durum...

CANLI BORSA

En çok artan hisseler ve en çok düşen hisseler ile ilgili son durumu buraya tıklayarak canlı borsa ekranı sayfasından takip edebilirsiniz.
Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 11,27 puan ve yüzde 0,10 artışla 11.489,07 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,23 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,08 arttı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,70 ile finansal kiralama faktoring, en fazla kaybettiren ise yüzde 0,37 ile inşaat oldu.
TRUMP O İSMİ GÖREVDEN ALDI

Küresel piyasalar, ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD Merkez Bankası (Fed) Yönetim Kurulu Üyesi Lisa Cook'u görevden alması ve yeni tarife tehditleri sonrası negatif bir seyir izliyor.
Analistler, bugün yurt içinde sektörel enflasyon beklentileri, yurt dışında ise ABD'de dayanıklı mal siparişleri, konut fiyat endeksi, Richmond Fed imalat sanayi endeksi ve New York Fed tüketici güven endeksinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.600 ve 11.700 seviyelerinin direnç, 11.400 ve 11.300 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.Bu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Tümü  
Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
SASA
5.29
2.798.149.673,52
% 0.76
10:05
TEHOL
29.64
606.332.085,94
% 0.88
10:05
THYAO
338.25
447.327.562,50
% 0
10:05
VSNMD
270
379.530.924,00
% -1.82
10:05
PASEU
110.4
351.702.060,70
% -2.21
10:05
