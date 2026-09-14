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CANLI BORSA | Borsa güne düşüşle başladı: 14 Eylül 2026 BIST 100

Canlı borsa 14 Eylül 2026 Pazartesi! Anlık borsa ve son durum borsa yatırımcıları tarafından takip edilmeye devam ediyor. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,88 düşüşle 14.339,28 puandan başladı. İşte 9 Eylül 2026 canlı borsa ekranı ve borsa hisseleri...

CANLI BORSA | Borsa güne düşüşle başladı: 14 Eylül 2026 BIST 100

Canlı borsa ekranı borsa yatırımcılarının radarında kalmaya devam ediyor. Anlık borsa hareketleri araştırılırken borsa hisseleri, en çok artan hisseler ve en çok düşen hisseler de merak ediliyor. Cuma günü alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,51 değer kazanarak 14.467,25 puandan tamamladı.

BORSA GÜNE DÜŞÜŞLE BAŞLADI

Endeks, bugün açılışta önceki kapanışa göre 127,97 puan ve yüzde 0,88 azalışla 14.339,28 puana indi. Bankacılık endeksi yüzde 1,07, holding endeksi yüzde 0,68 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında tek kazandıran yüzde 0,36 ile kimya petrol plastik, en çok gerileyen yüzde 2,64 ile bilişim oldu.

CANLI BORSA | Borsa güne düşüşle başladı: 14 Eylül 2026 BIST 100 1

Küresel piyasalar, yapay zeka şirketlerinin teknoloji geliştirme hızını yavaşlatacağına ilişkin endişeler ve artan jeopolitik risklerle karışık seyrediyor.

CANLI BORSA | Borsa güne düşüşle başladı: 14 Eylül 2026 BIST 100 2

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamalarının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 14.200 ve 14.100 puanın destek, 14.500 ve 14.600 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır

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Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
KLYPVNSE
0
3.419.205.775,30
% 0
03:00
ASELS
380.5
3.337.162.016,50
% -3.37
11:12
SASA
2.81
3.107.448.713,30
% -0.35
11:12
THYAO
297.75
3.014.310.997,75
% -0.83
11:12
TUPRS
412.75
2.716.070.499,50
% -0.18
11:12
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