CANLI BORSA | Borsa güne düşüşle başladı: 2 Şubat 2026 Pazartesi BIST 100 endeksi

Canlı borsa 2 Şubat 2026 Pazartesi! Anlık borsa ve son durum borsa yatırımcıları tarafından takip edilmeye devam ediyor. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 1,73 düşüşle 13.598,39 puandan başladı.

CANLI BORSA | Borsa güne düşüşle başladı: 2 Şubat 2026 Pazartesi BIST 100 endeksi

Canlı borsa ekranı borsa yatırımcılarının radarında kalmayı sürdürüyor. Anlık borsa hareketleri araştırılırken borsa hisseleri, en çok artan hisseler ve en çok düşen hisseler de merak ediliyor.

Cuma günü alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,05 değer kazanarak 13.838,29 puanla rekor seviyeden tamamladı.

Bugün açılışta ise BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 239,90 puan ve yüzde 1,73 azalışla 13.598,39 puana indi. Bankacılık endeksi yüzde 2,45, holding endeksi de yüzde 1,24 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında tek kazandıran yüzde 1 ile finansal kiralama faktoring, en çok kaybettiren yüzde 8,1 ile madencilik oldu.

CANLI BORSA

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Tümü  
Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
A1CAP
0
0,00
% 0
18:10
NATEN
0
0,00
% 0
18:10
MRGYO
0
0,00
% 0
18:10
MRSHL
0
0,00
% 0
18:10
MSGYO
0
0,00
% 0
18:10

En çok artan hisseler ve en çok düşen hisseler ile ilgili son durumu buraya tıklayarak canlı borsa ekranı sayfasından takip edebilirsiniz.

Küresel piyasalar, ABD'de hükümetin kısmi olarak yeniden kapanmasının yol açtığı belirsizliklerle yatırımcıların kar realizasyonu ve nakde yönelme eğiliminin öne çıkması sonucu varlık fiyatlarında görülen geri çekilmenin etkisiyle haftaya negatif başlarken, bugün dünya genelinde yayımlanacak imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri takip edilecek.

Analistler, bugün yurt içinde ve yurt dışında açıklanacak imalat sanayi PMI verilerine ek olarak Almanya'da perakende satışlar verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 13.700 ve 13.800 puanın direnç, 13.500 ve 13.400 puanın ise destek konumunda olduğunu kaydetti.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
borsa bist 100 canlı borsa
Haber Gönder
