CANLI BORSA | Borsa güne düşüşle başladı: 26 Mart 2026 Perşembe BIST 100 endeksi

Canlı borsa 26 Mart 2026 Perşembe! Anlık borsa ve son durum borsa yatırımcıları tarafından takip edilmeye devam ediyor. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,40 azalışla 12.911,44 puandan başladı. İşte 26 Mart 2026 canlı borsa ekranı ve borsa hisseleri...

Canlı borsa ekranı borsa yatırımcılarının radarında kalmaya devam ediyor. Anlık borsa hareketleri araştırılırken borsa hisseleri, en çok artan hisseler ve en çok düşen hisseler de merak ediliyor. Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,26 değer kazanarak 12.963,87 puandan tamamlamıştı. İşte hisse senedi olanlar için 26 Mart 2026 Perşembe borsa son durum...

BORSA GÜNE DÜŞÜŞLE BAŞLADI

Bugün açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 52,43 puan ve yüzde 0,40 azalışla 12.911,44 puana indi. Bankacılık endeksi yüzde 1,37, holding endeksi yüzde 0,02 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,47 ile finansal kiralama faktoring, en çok gerileyen yüzde 1,50 ile kimya petrol plastik oldu.

CANLI BORSA

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Tümü  
Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
LXGYO
25.06
212.727.598,86
% 0.08
09:55
SVGYO
10.15
163.123.349,90
% 0
09:55
TUPRS
242.8
124.148.253,20
% -3.07
09:55
MCARD
168.5
95.791.576,00
% 3.5
09:55
THYAO
292.5
52.884.585,00
% -0.68
09:55

En çok artan hisseler ve en çok düşen hisseler ile ilgili son durumu buraya tıklayarak canlı borsa ekranı sayfasından takip edebilirsiniz.

Küresel piyasalar, ABD-İran hattından gelen çelişkili mesajların sürmesi ve Orta Doğu'daki gerilimin, görece şiddeti azalsa da temel tedirginlik unsuru olmasından kaynaklı haber akışı üzerinden ilerliyor.

Orta Doğu'ya ilişkin olumlu ve olumsuz gelişmeler küresel pay piyasalarında dalgalanmalara yol açarken, bu durum yurt içi piyasalara da yansıyor.

Analistler, bugün ABD ile İran arasındaki gelişmelere ilişkin haber akışının yanı sıra, yurt içinde para ve banka istatistiklerinin, yurt dışında ise ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvurularının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 13.100 ve 13.200 puanın direnç, 12.800 ve 12.700 puanın ise destek konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

