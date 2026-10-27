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CANLI BORSA | Borsa güne düşüşle başladı 27 Ekim 2026 BIST 100

Canlı borsa 27 Ekim 2026 Salı! Anlık borsa ve son durum borsa yatırımcıları tarafından takip edilmeye devam ediyor. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,12 düşüşle 11.138,10 puandan başladı.

CANLI BORSA | Borsa güne düşüşle başladı 27 Ekim 2026 BIST 100

Canlı borsa ekranı borsa yatırımcılarının radarında kalmaya devam ediyor. Anlık borsa hareketleri araştırılırken borsa hisseleri, en çok artan hisseler ve en çok düşen hisseler de merak ediliyor.

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,31 değer kazanarak 11.151,96 puana yükseldi.

Endeks, bugün açılışta önceki kapanışa göre 13,86 puan ve yüzde 0,12 azalışla 11.138,10 puana indi. Bankacılık endeksi yüzde 0,28, holding endeksi ise yüzde 0,54 değer kaybetti.

CANLI BORSA | Borsa güne düşüşle başladı 27 Ekim 2026 BIST 100 1

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,90 ile metal eşya makina, en çok gerileyen yüzde 4,54 ile finansal kiralama faktoring oldu.

Küresel piyasalarda, yapay zeka araştırma ve geliştirme şirketi Anthropic'in halka arz başvurusunun yapay zeka sektörüne yönelik ilgiyi artıracağı beklentisiyle teknoloji hisseleri öncülüğünde temkinli iyimserlik öne çıkıyor.

Bu arada Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2026'yı yüzde 3,3 büyümeyle tamamlamayı öngördüklerini belirtti.

CANLI BORSA | Borsa güne düşüşle başladı 27 Ekim 2026 BIST 100 2

2027'de ise küresel görünüm ve dış talepteki iyileşmenin de etkisiyle bu oranın yüzde 4,2 seviyesinde gerçekleşeceğini tahmin ettiklerini belirten Erdoğan, "Zorlu şartlara rağmen ihracatımızı ve turizm gelirlerimizi artırmaya devam ediyoruz. Gelecek yıl istihdamın 657 bin kişi artmasını, iş gücüne katılım oranının yüzde 53,4'e yükselmesini, işsizlik oranının yüzde 8'e gerilemesini öngörüyoruz." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Tera Portföy Yönetimi AŞ ve Pusula Portföy Yönetimi AŞ'nin sermaye piyasası faaliyetlerinin geçici olarak durdurulmasına, bu şirketlerin kurucusu oldukları, işleme kapatılan ancak tasfiye edilmeyen yatırım fonları ile gayrimenkul yatırım fonları ve girişim sermayesi yatırım fonlarının tasfiye sürecine dahil edilmesine karar verdi.

CANLI BORSA | Borsa güne düşüşle başladı 27 Ekim 2026 BIST 100 3

Ayrıca Tasfiyesine Karar Verilen Bazı Yatırım Fonları Hakkında Kanun da Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Analistler, bugün yurt içinde işsizlik oranının, yurt dışında ise ABD'de New York Fed tüketici güven endeksi, inşaat izinleri ve dayanıklı mal siparişleri başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.000 ve 10.900 puanın destek, 11.300 ve 11.400 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır

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AKBNK
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1.741.580.793,60
% -1.92
11:12
THYAO
257.75
1.253.992.612,25
% -0.19
11:12
YKBNK
35.08
1.173.523.668,62
% -2.12
11:12
ISCTR
12.08
1.025.549.532,14
% -1.47
11:12
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