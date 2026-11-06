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CANLI BORSA | Borsa güne düşüşle başladı 6 Kasım 2026 BIST 100

Canlı borsa 6 Kasım 2026 Cuma! Anlık borsa ve son durum borsa yatırımcıları tarafından takip edilmeye devam ediyor. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,84 düşüşle 11.237,83 puandan başladı.

CANLI BORSA | Borsa güne düşüşle başladı 6 Kasım 2026 BIST 100

Canlı borsa ekranı borsa yatırımcılarının radarında kalmaya devam ediyor. Anlık borsa hareketleri araştırılırken borsa hisseleri, en çok artan hisseler ve en çok düşen hisseler de merak ediliyor.

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,26 değer kaybederek 11.333,27 puandan tamamladı.

Endeks, bugün açılışta önceki kapanışa göre 95,44 puan ve yüzde 0,84 azalışla 11.237,83 puana indi. Bankacılık endeksi yüzde 1,09, holding endeksi yüzde 1,12 değer kaybetti.

CANLI BORSA | Borsa güne düşüşle başladı 6 Kasım 2026 BIST 100 1

Tüm sektör endeksleri gerilerken, en çok kaybettiren yüzde 2,10 ile ulaştırma oldu.

Küresel piyasalar, ABD'de yapay zeka yatırımlarının kısıtlanabileceği endişeleriyle teknoloji sektörü öncülüğünde başlayan satış baskısının dünya geneline yayılmasıyla negatif bir seyir izlerken, bugün gözler ABD'de açıklanacak tarım dışı istihdam verisine çevrildi.

CANLI BORSA | Borsa güne düşüşle başladı 6 Kasım 2026 BIST 100 2

ABD'de ara seçim sonuçları varlık fiyatlarında etkisini sürdürürken, Temsilciler Meclisi ve Senatoda çoğunluğu elde eden Demokratların ülkede yapay zeka yatırımlarını sınırlayabilecek düzenlemeleri hayata geçirebileceği tartışılıyor.

CANLI BORSA | Borsa güne düşüşle başladı 6 Kasım 2026 BIST 100 3

Son yıllarda küresel ekonomik büyümenin önemli itici güçlerinden biri haline gelen yapay zeka teknolojilerindeki ilerlemenin yavaşlayabileceği ve mevcut yatırımların sekteye uğrayabileceği endişeleri, piyasalarda teknoloji hisseleri öncülüğünde satışların hızlanmasına yol açtı. ABD'de başlayan satış baskısı kısa sürede dünya geneline yayıldı.

CANLI BORSA | Borsa güne düşüşle başladı 6 Kasım 2026 BIST 100 4

Analistler, bugün yurt içinde hazine nakit dengesinin, yurt dışında ise ABD'de tarım dışı istihdamın yanı sıra Almanya'da sanayi üretimi, Avro Bölgesi'nde perakende satışlar verisi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.200 ve 11.100 puanın destek, 11.300 ve 11.400 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır

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% 0.53
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ASTOR
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