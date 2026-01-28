FİNANS

CANLI BORSA | Borsa güne rekorla başladı: 28 Ocak 2026 Çarşamba BIST 100 endeksi

Canlı borsa 28 Ocak 2026 Çarşamba! Anlık borsa ve son durum borsa yatırımcıları tarafından takip edilmeye devam ediyor. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,33 artışla 13.150,12 puandan başladı.

CANLI BORSA | Borsa güne rekorla başladı: 28 Ocak 2026 Çarşamba BIST 100 endeksi
Cansu Akalp

Canlı borsa ekranı borsa yatırımcılarının radarında kalmayı sürdürüyor. Anlık borsa hareketleri araştırılırken borsa hisseleri, en çok artan hisseler ve en çok düşen hisseler de merak ediliyor.

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,53 değer kaybederek 13.106,99 puanla tamamladı.

Bugün açılışta ise BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 43,14 puan ve yüzde 0,33 artışla 13.150,12 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,02 değer kaybederken, holding endeksi ise yüzde 0,46 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,79 ile taş toprak, en çok kaybettiren yüzde 0,23 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

CANLI BORSA

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Tümü  
Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
THYAO
299.5
4.731.643.670,75
% 1.78
10:53
ASELS
312.75
2.955.528.102,50
% 0.72
10:53
KCHOL
200.9
2.620.924.974,00
% 1.46
10:53
SASA
2.51
2.300.225.208,58
% 1.62
10:53
ISCTR
15.14
2.249.636.347,82
% 0.66
10:53

En çok artan hisseler ve en çok düşen hisseler ile ilgili son durumu buraya tıklayarak canlı borsa ekranı sayfasından takip edebilirsiniz.

Küresel piyasalarda, jeopolitik ve siyasi belirsizliklere karşın teknoloji sektörüne yönelik iyimserlik risk iştahını desteklemeye devam ederken, ABD Merkez Bankasının (Fed) bu akşam alacağı para politikası kararları yatırımcıların odağına yerleşti. Yeni işlem gününde küresel taraftaki alıcılı seyir yurt içi piyasalara da yansıdı.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Almanya'da GfK tüketici güven endeksi, ABD'de haftalık mortgage başvuruları, Fed'in faiz kararı ve Fed Başkanı Powell'ın konuşmasının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 13.200 ve 13.300 puanın direnç, 13.000 ve 12.900 puanın ise destek konumunda olduğunu ifade etti.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

