CANLI BORSA | Borsa güne yatay başladı (12 Ağustos 2025 Salı) Bist 100, borsa hisseleri ve daha fazlası...

CANLI BORSA | Borsa güne yatay başladı (12 Ağustos 2025 Salı)

Anlık borsa ve son durum borsa yatırımcıları tarafından takip ediliyor. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yatay seyirle 11.041,82 puandan başladı. İşte canlı borsa ekranı ve borsa hisseleri...

Canlı borsa ekranı borsa yatırımcılarının radarında kalmayı sürdürüyor. Anlık borsa hareketleri araştırılırken borsa hisseleri, en çok artan hisseler ve en çok düşen hisseler de merak ediliyor. Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul bist 100 endeksi, günü yüzde 0,60 değer kazanarak 11.038,32 puandan tamamlamıştı. İşte hisse senedi olanlar için 12 Ağustos 2025 Salı borsa son durum...

BORSA GÜNE YATAY BAŞLADI

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 3,50 puan ve yüzde 0,03 artışla 11.041,82 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,01, holding endeksi yüzde 0,48 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,72 ile tekstil deri, en fazla kaybettiren ise yüzde 0,99 ile turizm oldu.

CANLI BORSA

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Tümü  
Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
THYAO
313.25
2.454.104.865,75
% -0.79
10:59
PGSUS
268.75
1.450.558.996,00
% -1.92
10:59
TERA
494.75
1.443.239.344,50
% 4.6
10:59
YKBNK
33.62
970.153.242,72
% 0.54
10:59
CANTE
2.31
963.010.478,86
% 5.96
10:59

En çok artan hisseler ve en çok düşen hisseler ile ilgili son durumu buraya tıklayarak canlı borsa ekranı sayfasından takip edebilirsiniz.

Küresel piyasalar, ABD'de enflasyonist risklerin devam edeceğine dair endişeler ve ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in gerçekleştireceği görüşmeden çıkacak sonuca dair belirsizliklerin devam etmesiyle karışık seyrederken, gözler bugün ABD'de açıklanacak enflasyon verisine çevrildi.

Öte yandan, yurt içinde gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanacak haziran ayına ilişkin ödemeler dengesi verilerine çevrildi.

AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının haziran ayında 1 milyar 546 milyon dolar açık verdiğini tahmin etti. Ekonomistler, cari işlemler açığının 2025 yılında ise 19 milyar 520 milyon dolar olarak gerçekleşeceğini öngördü.

Analistler, bugün yurt içinde ödemeler dengesi istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de enflasyonun takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.100 ve 11.200 puanın direnç, 10.900 ve 10.800 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti. (AA)

Anahtar Kelimeler:
