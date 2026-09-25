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CANLI BORSA | Borsa güne yatay başladı: 25 Eylül 2026 BIST 100

Canlı borsa 25 Eylül 2026 Cuma! Anlık borsa ve son durum borsa yatırımcıları tarafından takip edilmeye devam ediyor. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yatay seyirle 12.885,57 puandan başladı. İşte 24 Eylül 2026 canlı borsa ekranı ve borsa hisseleri...

CANLI BORSA | Borsa güne yatay başladı: 25 Eylül 2026 BIST 100

Canlı borsa ekranı borsa yatırımcılarının radarında kalmaya devam ediyor. Anlık borsa hareketleri araştırılırken borsa hisseleri, en çok artan hisseler ve en çok düşen hisseler de merak ediliyor. Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,74 değer kaybederek 12.888,33 puandan tamamladı.

BORSA GÜNE DÜŞÜŞLE BAŞLADI

Endeks, bugün açılışta önceki kapanışa göre 2,76 puan ve yüzde 0,02 azalışla 12.885,57 puana indi. Bankacılık endeksi yüzde 0,72 artarken, holding endeksi yüzde 1,32 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,98 ile ulaştırma, en çok gerileyen yüzde 8,34 ile finansal kiralama faktoring oldu.

CANLI BORSA | Borsa güne yatay başladı: 25 Eylül 2026 BIST 100 1

Küresel piyasalar, Orta Doğu'da yeni bir anlaşma sağlanabileceği beklentilerinin enerji arzına ilişkin endişeleri hafifletmesi ve tahvil piyasalarındaki satış dalgasının durulmasıyla toparlanma eğilimine girdi.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, fon soruşturmalarına ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Yargımız aynı şekilde kapsamlı bir soruşturma başlattı, bazı gözaltılar ve tutuklamalar oldu. Şunun bilinmesini isterim. Sorumluluğu olan kim varsa, bunlardan hukuk önünde hesap sorulacaktır." dedi.

CANLI BORSA | Borsa güne yatay başladı: 25 Eylül 2026 BIST 100 2

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de dayanıklı mal siparişleri, Michigan tüketici güven endeksi ve enflasyon beklentisinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 12.700 ve 12.600 puanın destek, 13.000 ve 13.100 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır

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EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Tümü  
Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
ASELS
372.25
1.621.950.924,75
% 1.22
10:52
TUPRS
413.25
1.370.640.395,50
% 0.61
10:52
AKBNK
71.05
1.319.214.771,35
% 0.57
10:52
THYAO
291.75
1.217.187.531,00
% 1.13
10:52
ISCTR
13.19
1.102.704.146,79
% -0.08
10:52
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