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CANLI BORSA | Borsa güne yükselişle başladı: 10 Eylül 2026 BIST 100

Canlı borsa 10 Eylül 2026 Perşembe! Anlık borsa ve son durum borsa yatırımcıları tarafından takip edilmeye devam ediyor. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,31 yükselişle 14.550,67 puandan başladı.

CANLI BORSA | Borsa güne yükselişle başladı: 10 Eylül 2026 BIST 100

Canlı borsa ekranı borsa yatırımcılarının radarında kalmaya devam ediyor. Anlık borsa hareketleri araştırılırken borsa hisseleri, en çok artan hisseler ve en çok düşen hisseler de merak ediliyor.

Dün, Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,70 değer kazanarak 14.505,48 puandan tamamlarken, 328,6 milyar lirayla tüm zamanların en yüksek işlem hacmini gerçekleştirdi.

Endeks, bugün açılışta önceki kapanışa göre 45,19 puan ve yüzde 0,31 artışla 14.550,67 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,46, holding endeksi yüzde 0,09 değer kazandı.

CANLI BORSA | Borsa güne yükselişle başladı: 10 Eylül 2026 BIST 100 1

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,53 ile tekstil, en çok gerileyen yüzde 3,15 ile bilişim oldu.

Küresel piyasalar, Orta Doğu'da alevlenen çatışmaların etkisiyle negatif seyrederken, yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB), yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankasının (ECB) açıklayacağı faiz kararları yatırımcıların odağına yerleşti.

CANLI BORSA | Borsa güne yükselişle başladı: 10 Eylül 2026 BIST 100 2

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, TCMB'nin politika faizini yüzde 37 seviyesinde sabit tutmasını bekliyor. Ankete katılan ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı da yüzde 35 olarak hesaplandı.

Analistler, bugün yurt içinde TCMB faiz kararı, yurt dışında ise ECB faiz kararı ve ABD'de Üretici Fiyat Endeksinin (ÜFE) takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 14.700 ve 14.800 puanın direnç, 14.400 ve 14.300 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır

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EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Tümü  
Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
SASA
2.77
661.178.533,24
% 1.47
10:02
THYAO
302
590.459.215,75
% 0.33
10:02
AKBNK
73.1
560.789.384,05
% 0.21
10:02
TUPRS
416.5
506.138.434,00
% 0.54
10:02
PEKGY
11.48
480.681.226,51
% 5.81
10:02
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