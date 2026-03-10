FİNANS

CANLI BORSA | Borsa güne yükselişle başladı: 10 Mart 2026 Salı BIST 100 endeksi

Canlı borsa 10 Mart 2026 Salı! Anlık borsa ve son durum borsa yatırımcıları tarafından takip edilmeye devam ediyor. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 1,96 artışla 12.951,57 puandan başladı. İşte 10 Mart 2026 canlı borsa ekranı ve borsa hisseleri...

Canlı borsa ekranı borsa yatırımcılarının radarında kalmaya devam ediyor. Anlık borsa hareketleri araştırılırken borsa hisseleri, en çok artan hisseler ve en çok düşen hisseler de merak ediliyor. Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,71 değer kaybederek 12.702,00 puandan tamamlamıştı. İşte hisse senedi olanlar için 10 Mart 2026 Salı borsa son durum...

BORSA GÜNE YÜKSELİŞLE BAŞLADI

Bugün açılışta ise BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 249,57 puan ve yüzde 1,96 artışla 12.951,57 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 4,50, holding endeksi yüzde 1,66 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında bankacılık, en çok gerileyen yüzde 1,66 ile kimya petrol plastik oldu.

CANLI BORSA

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Tümü  
Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
THYAO
290
2.002.911.158,50
% 2.84
10:04
TUPRS
243.6
1.021.704.599,40
% -2.66
10:04
HALKB
52.45
1.010.462.694,00
% 9.87
10:04
KTLEV
53.55
926.005.669,25
% -6.79
10:04
AKBNK
76.35
923.981.240,65
% 3.74
10:04

En çok artan hisseler ve en çok düşen hisseler ile ilgili son durumu buraya tıklayarak canlı borsa ekranı sayfasından takip edebilirsiniz.

Küresel piyasalar, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'la savaşın çok yakında biteceğini belirtmesinin ardından gerileyen petrol fiyatları ve artan risk iştahının etkisiyle pozitif seyrediyor.

ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarının yakın zamanda sona ereceğine yönelik iyimserlik küresel piyasalarda risk algısının azalmasını sağladı. Trump'ın İran'la savaşın çok yakında biteceğini belirtmesi, uzun süreli bir savaş korkusunu hafifleterek yatırımcı güvenini artırdı.

Bu gelişmelerle petrol fiyatlarındaki geri çekilme, enerji maliyetlerindeki artıştan sarsılan hisse senedi piyasalarına rahatlama getirdi.

Öte yandan Halkbank, ABD'de 2019'dan bu yana devam eden ceza davasının uzlaşma yoluyla sonlandırılması amacıyla ABD Adalet Bakanlığı Güney New York Bölge Savcılığı ile Kovuşturmanın Ertelenmesi Anlaşması imzalanmasına karar verildiğini duyurdu.

Söz konusu uzlaşma anlaşması kapsamında banka hiçbir adli veya idari para cezası ödemeyecek.

Analistler, bugün yurt içinde sanayi üretiminin, yurt dışında ise Almanya'da dış ticaret dengesi ve ABD'de ikinci el konut satışlarının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 13.000 ve 13.100 puanın ise direnç, 12.900 ve 12.800 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

