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CANLI BORSA | Borsa güne yükselişle başladı: 11 Eylül 2026 BIST 100

Canlı borsa 11 Eylül 2026 Cuma! Anlık borsa ve son durum borsa yatırımcıları tarafından takip edilmeye devam ediyor. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,05 yükselişle 14.400,98 puandan başladı.

CANLI BORSA | Borsa güne yükselişle başladı: 11 Eylül 2026 BIST 100

Canlı borsa ekranı borsa yatırımcılarının radarında kalmaya devam ediyor. Anlık borsa hareketleri araştırılırken borsa hisseleri, en çok artan hisseler ve en çok düşen hisseler de merak ediliyor.

Dün satış ağırlıklı seyreden Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,77 değer kaybederek 14.393,85 puandan tamamlamıştı.

Endeks, bugün açılışta önceki kapanışa göre 7,13 puan ve yüzde 0,05 artışla 14.400,98 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,15, holding endeksi yüzde 0,24 değer kazandı.

CANLI BORSA | Borsa güne yükselişle başladı: 11 Eylül 2026 BIST 100 1

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,44 ile spor, en çok gerileyen yüzde 2,28 ile bilişim oldu.

Küresel piyasalar, dün ABD'de açıklanan üretici enflasyonu verilerinin beklentileri aşması ve Orta Doğu'daki gerilimlerin artmasıyla negatif bir seyir izlerken, bugün gözler ABD'de açıklanacak Tüketici Fiyat Endeksi'ne (TÜFE) çevrildi.

Yurt içinde ise gözler ödemeler dengesi verilerine çevrildi.

CANLI BORSA | Borsa güne yükselişle başladı: 11 Eylül 2026 BIST 100 2

AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının temmuzda 582,3 milyon dolar fazla vereceğini tahmin etti. Ekonomistler, cari işlemler hesabının yıl sonu itibarıyla ise 51 milyar 54 milyon dolar açık vermesini bekliyor.

Analistler, bugün yurt içinde ödemeler dengesi ve piyasa katılımcıları anketi, yurt dışında ise ABD'de enflasyon başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirtti.

ABD'de açıklanacak enflasyon verisinin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olabileceğini ve Fed'in politikalarına ilişkin beklentileri etkileyebileceğini dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 14.500 ve 14.600 puanın direnç, 14.300 ve 14.200 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır

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EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Tümü  
Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
KTLEV
42.26
6.991.116.270,66
% 1.05
10:52
AKBNK
72.95
2.965.324.636,00
% 1.18
10:52
TUPRS
415.25
2.352.772.935,50
% -0.36
10:52
SASA
2.83
2.338.315.893,03
% 2.17
10:52
ASTOR
288.5
1.790.297.560,75
% 1.14
10:52
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