CANLI BORSA | Borsa güne yükselişle başladı: 11 Mart 2026 Çarşamba BIST 100 endeksi

Canlı borsa ekranı borsa yatırımcılarının radarında kalmaya devam ediyor. Anlık borsa hareketleri araştırılırken borsa hisseleri, en çok artan hisseler ve en çok düşen hisseler de merak ediliyor. Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 3,73 değer kazanarak 13.175,74 puandan tamamlamıştı. İşte hisse senedi olanlar için 11 Mart 2026 Çarşamba borsa son durum...

BORSA GÜNE YÜKSELİŞLE BAŞLADI

Bugün açılışta ise BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 12,95 puan ve yüzde 0,10 artışla 13.188,70 puana çıktı. Bankacılık endeksi ve holding endeksi yüzde 0,2 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok yükselen yüzde 1,32 ile bilişim, en çok gerileyen yüzde 0,74 ile gıda oldu.

CANLI BORSA

En çok artan hisseler ve en çok düşen hisseler ile ilgili son durumu buraya tıklayarak canlı borsa ekranı sayfasından takip edebilirsiniz.

Küresel piyasalar, petrol fiyatlarındaki gerilemeye karşın Orta Doğu'da gerginliklerin devam etmesiyle karışık bir seyir izlerken, gözler bugün ABD'de açıklanacak enflasyon verilerine çevrildi.

Analistler, bugün yurt dışında ABD ve Almanya'da enflasyon başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 13.200 ve 13.300 puanın ise direnç, 13.100 ve 13.000 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA | Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır