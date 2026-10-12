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CANLI BORSA | Borsa güne yükselişle başladı: 12 Ekim 2026 BIST 100

Canlı borsa 12 Ekim 2026 Pazartesi! Anlık borsa ve son durum borsa yatırımcıları tarafından takip edilmeye devam ediyor. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,09 yükselişle 12.277,24 puandan başladı.

CANLI BORSA | Borsa güne yükselişle başladı: 12 Ekim 2026 BIST 100

Canlı borsa ekranı borsa yatırımcılarının radarında kalmaya devam ediyor. Anlık borsa hareketleri araştırılırken borsa hisseleri, en çok artan hisseler ve en çok düşen hisseler de merak ediliyor.

Cuma günü alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,43 değer kazanarak 12.265,98 puandan tamamladı.

Endeks, bugün açılışta önceki kapanışa göre 11,25 puan ve yüzde 0,09 artışla 12.277,24 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,17 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,27 düştü.

CANLI BORSA | Borsa güne yükselişle başladı: 12 Ekim 2026 BIST 100 1

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,73 ile taş toprak, en çok gerileyen yüzde 5,61 ile finansal kiralama faktoring oldu.

Küresel piyasalar, Rusya'nın dizel ihracat yasağını kısmen kaldırmasıyla oluşan iyimserliğe karşın, Orta Doğu'daki çatışmaların etkisiyle haftaya temkinli başladı.

CANLI BORSA | Borsa güne yükselişle başladı: 12 Ekim 2026 BIST 100 2

Analistler, bugün yurt içinde ve yurt dışında veri gündeminin sakin olacağını belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 12.400 ve 12.500 puanın direnç, 12.100 ve 12.000 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA   |   Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır

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Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
TUPRS
375.5
2.746.338.062,25
% -2.78
11:32
ASELS
349
2.125.950.172,25
% -0.64
11:32
ASTOR
200
1.920.756.329,00
% -2.15
11:32
AKBNK
68.25
1.920.497.953,00
% 0.59
11:32
SAHOL
84.45
1.656.302.820,05
% 1.14
11:32
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