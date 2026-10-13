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CANLI BORSA | Borsa güne yükselişle başladı: 13 Ekim 2026 BIST 100

Canlı borsa 13 Ekim 2026 Salı! Anlık borsa ve son durum borsa yatırımcıları tarafından takip edilmeye devam ediyor. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,09 yükselişle 12.161,15 puandan başladı.

CANLI BORSA | Borsa güne yükselişle başladı: 13 Ekim 2026 BIST 100

Canlı borsa ekranı borsa yatırımcılarının radarında kalmaya devam ediyor. Anlık borsa hareketleri araştırılırken borsa hisseleri, en çok artan hisseler ve en çok düşen hisseler de merak ediliyor.

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,94 değer kaybederek 12.150,67 puandan tamamladı.

Endeks, bugün açılışta önceki kapanışa göre 10,48 puan ve yüzde 0,09 artışla 12.161,15 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,41 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,31 düştü.

CANLI BORSA | Borsa güne yükselişle başladı: 13 Ekim 2026 BIST 100 1

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,57 ile spor, en çok gerileyen yüzde 4,73 ile finansal kiralama faktoring oldu.

Küresel piyasalar, Orta Doğu'da jeopolitik gerilimlerin artması ve teknoloji hisselerinde görülen düşüşlerin etkisiyle karışık seyrediyor.

CANLI BORSA | Borsa güne yükselişle başladı: 13 Ekim 2026 BIST 100 2

Analistler, bugün yurt içinde ödemeler dengesi istatistiklerinin, yurt dışında ise ABD'de ADP haftalık özel sektör istihdamı ve ikinci el konut satışlarının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 12.300 ve 12.400 puanın direnç, 12.000 ve 11.900 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA   |   Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır

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EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Tümü  
Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
ASELS
347.25
3.958.162.684,50
% 1.61
11:52
KTLEV
8.01
3.893.271.451,58
% -8.98
11:52
AKBNK
68.8
3.308.519.986,80
% 0.66
11:52
YKBNK
36.22
2.333.638.790,80
% 1.46
11:52
ASTOR
199.6
2.254.322.825,70
% 1.06
11:52
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