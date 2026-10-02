Bursa'nın ünlü lokantasında skandal olay! At-eşek eti tespit edildi

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın güncel listesinde Bursa'dan çok sayıda işletme yer aldı.

Bakanlığın 30 Eylül 2026 tarihinde yayımladığı “Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar” listesine göre, Osmangazi'de faaliyet gösteren Pideci Un Mamülleri Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi–Acı Dayı Cantık Salonu'ndan alınan “Çiğ Cantık Harcı (Dana Eti)” numunesinde tek tırnaklı hayvan eti tespit edildi.

1 KASIM 2021 TARİHİNDE COĞRAFİ İŞARETLE TESCİLLENMİŞTİ

Numunenin alınma tarihi ise 8 Haziran 2026 olarak açıklandı. Bursa'nın simge lezzetleri arasında yer alan cantık, aynı zamanda Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaretle tescil edilmiş ürünler arasında bulunuyor. Bursa Cantığı, 1 Kasım 2021 tarihinde coğrafi işaretle tescillendi.

Bakanlığın açıkladığı denetim sonucu ise bu coğrafi işaretli lezzetin hazırlanmasında kullanılan ve kayıtlarda “dana eti” olarak belirtilen çiğ harca ilişkin oldu. Yapılan incelemede söz konusu harçta “tek tırnaklı hayvan eti” tespit edildiği bildirildi.