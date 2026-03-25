FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Borsa

CANLI BORSA | Borsa güne yükselişle başladı: 25 Mart 2026 Çarşamba BIST 100 endeksi

Canlı borsa 25 Mart 2026 Çarşamba! Anlık borsa ve son durum borsa yatırımcıları tarafından takip edilmeye devam ediyor. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,77 artışla 13.029,32 puandan başladı. İşte 25 Mart 2026 canlı borsa ekranı ve borsa hisseleri...

Canlı borsa ekranı borsa yatırımcılarının radarında kalmaya devam ediyor. Anlık borsa hareketleri araştırılırken borsa hisseleri, en çok artan hisseler ve en çok düşen hisseler de merak ediliyor. Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,81 değer kaybederek 12.930,16 puandan tamamlamıştı. İşte hisse senedi olanlar için 25 Mart 2026 Çarşamba borsa son durum...

BORSA GÜNE YÜKSELİŞLE BAŞLADI

Bugün açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 99,16 puan ve yüzde 0,77 artışla 13.029,32 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 1,83, holding endeksi yüzde 0,58 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,63 ile madencilik, tek gerileyen yüzde 0,63 ile kimya petrol plastik oldu.

CANLI BORSA

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Tümü  
Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
THYAO
294.75
2.385.505.445,25
% 1.29
10:28
ASTOR
197.9
1.820.753.619,10
% 3.18
10:28
PEKGY
14.69
1.538.116.922,90
% 3.45
10:28
ASELS
346.5
1.484.186.398,75
% -1.56
10:28
TUPRS
256.25
1.357.055.598,50
% -1.06
10:28

En çok artan hisseler ve en çok düşen hisseler ile ilgili son durumu buraya tıklayarak canlı borsa ekranı sayfasından takip edebilirsiniz.

Orta Doğu'daki gelişmelere ilişkin her türlü haber akışı varlık fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın, önceki günkü Orta Doğu'da bir anlaşma zemini üzerinde çalışıldığına yönelik açıklamalarına ek dün de İran ile müzakere halinde olduklarını ifade etmesi bölgedeki gerilimlerin yakın zamanda sona erebileceğine dair umutları artırdı.

Bölgede tansiyonun tam olarak yatışmaması yatırımcıları temkinli hareket etmeye yöneltirken, bu durum piyasaların güçlü bir toparlanmaya girmesini engelliyor.

Analistler, bugün yurt içinde işsizlik oranı, sektörel enflasyon beklentileri verilerinin, yurt dışında ise ECB Başkanı Christine Lagarde'ın konuşması, ABD'de cari işlemler dengesi ve İngiltere'de enflasyon verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 13.100 ve 13.200 seviyelerinin direnç, 12.800 ve 12.700 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Borsa İstanbul Hisse senedi borsa bist 100 borsa hisseleri canlı borsa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.