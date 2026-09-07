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CANLI BORSA | Borsa güne yükselişle başladı: 7 Eylül 2026 BIST 100

Canlı borsa 7 Eylül 2026 Pazartesi! Anlık borsa ve son durum borsa yatırımcıları tarafından takip edilmeye devam ediyor. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,05 yükselişle 14.018,75 puandan başladı.

CANLI BORSA | Borsa güne yükselişle başladı: 7 Eylül 2026 BIST 100

Canlı borsa ekranı borsa yatırımcılarının radarında kalmaya devam ediyor. Anlık borsa hareketleri araştırılırken borsa hisseleri, en çok artan hisseler ve en çok düşen hisseler de merak ediliyor.

Cuma günü alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,57 değer kazanarak 14.012,42 puandan tamamlamıştı.

Endeks, bugün açılışta önceki kapanışa göre 6,34 puan ve yüzde 0,05 artışla 14.018,75 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,06 artarken, holding endeksi yüzde 0,05 geriledi.

CANLI BORSA | Borsa güne yükselişle başladı: 7 Eylül 2026 BIST 100 1

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,71 ile metal eşya makina, en çok gerileyen yüzde 2,58 ile bilişim oldu.

Küresel piyasalarda, ABD'de güçlü gelen tarım dışı istihdam verisinin ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz artışı ihtimalini artırmasına karşın, yapay zeka alanındaki olumlu gelişmeler risk iştahını destekliyor.

CANLI BORSA | Borsa güne yükselişle başladı: 7 Eylül 2026 BIST 100 2
Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde büyüme verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 14.100 ve 14.200 puanın direnç, 13.900 ve 13.800 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır

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EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Tümü  
Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
ASTOR
301.25
3.010.204.974,50
% 2.12
10:52
ASELS
394.25
2.949.454.111,75
% 1.55
10:52
THYAO
293
2.611.562.743,25
% -1.01
10:52
TUPRS
391.25
2.330.019.718,00
% 0.71
10:52
INTET
75.75
2.201.472.054,35
% -3.32
10:52
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