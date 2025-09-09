FİNANS

CANLI BORSA | Borsa günün ilk yarısında yükseldi (9 Eylül 2025 Salı)

Anlık borsa ve son durum borsa yatırımcıları tarafından takip edilmeye devam ediyor. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,31 değer kazanarak 10.481,97 puana çıktı. İşte 9 Eylül 2025 Salı canlı borsa ekranı ve borsa hisseleri...

Canlı borsa ekranı borsa yatırımcılarının radarında kalmayı sürdürüyor. Anlık borsa hareketleri araştırılırken borsa hisseleri, en çok artan hisseler ve en çok düşen hisseler de araştırılıyor. Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden bist 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 32,61 puan ve yüzde 0,31 artışla 10.481,97 puana yükseldi. İşte hisse senedi olanlar için 9 Eylül 2025 Salı borsa son durum...

CANLI BORSA

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Tümü  
Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
THYAO
317.25
6.151.640.675,25
% 2.67
13:56
SASA
4.02
6.025.949.362,33
% 0.75
13:56
ISCTR
13.52
3.895.797.970,92
% 0.9
13:56
TOASO
237.8
2.905.138.204,30
% 6.78
13:56
PGSUS
221.8
2.771.641.768,00
% 0.73
13:56

En çok artan hisseler ve en çok düşen hisseler ile ilgili son durumu buraya tıklayarak canlı borsa ekranı sayfasından takip edebilirsiniz.

Toplam işlem hacmi 51,3 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 0,02, holding endeksi yüzde 0,83 değer kazandı.

Sektör endekslerinde en çok kazanan yüzde 2,67 ile madencilik, en çok düşen yüzde 8,29 ile finansal kiralama faktoring oldu.

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankasının faiz indirimi beklentileriyle pozitif seyrederken, BIST 100 endeksi de küresel piyasalardaki pozitif seyre paralel genele yayılan alımlarla günün ilk yarısını pozitif tamamladı.

Analistler, günün geri kalanında yurt içinde ve dışında veri gündeminin sakin olacağını belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.600 ve 10.700 puanın direnç, 10.400 ve 10.300 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti. (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

Borsa İstanbul Hisse senedi borsa bist 100 borsa hisseleri
