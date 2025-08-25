FİNANS

CANLI BORSA | Borsa haftaya rekorla başladı (25 Ağustos 2025 Pazartesi)

Anlık borsa ve son durum borsa yatırımcıları tarafından takip edilmeye devam ediyor. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,84 artışla 11.467,97 puana çıkarak rekor seviyeden başladı. İşte 25 Ağustos 2025 Pazartesi canlı borsa ekranı ve borsa hisseleri...

Canlı borsa ekranı borsa yatırımcılarının radarında kalmayı sürdürüyor. Anlık borsa hareketleri araştırılırken borsa hisseleri, en çok artan hisseler ve en çok düşen hisseler de araştırılıyor. Cuma günü alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da bist 100 endeksi, günü yüzde 0,52 değer kazanarak 11.372,33 puanla tamamladı. İşte hisse senedi olanlar için 25 Ağustos 2025 Pazartesi borsa son durum...

BORSA HAFTAYA REKORLA BAŞLADI

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 95,64 puan ve yüzde 0,84 artışla 11.467,97 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 1,17, holding endeksi yüzde 0,65 değer kazandı.

Tüm sektör endeksleri yükselirken, en çok kazandıran yüzde 1,33 ile kimya petrol plastik oldu.

CANLI BORSA

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Tümü  
Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
SASA
5.12
3.515.583.444,94
% 7.11
10:17
THYAO
337
1.714.160.030,00
% -0.15
10:17
AKBNK
70.8
1.257.493.346,70
% 1.36
10:17
PEKGY
9.34
1.020.611.353,01
% 3.78
10:17
YKBNK
34.64
917.878.308,78
% 1.11
10:17

En çok artan hisseler ve en çok düşen hisseler ile ilgili son durumu buraya tıklayarak canlı borsa ekranı sayfasından takip edebilirsiniz.

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın güvercin mesajları sonrası bankanın eylülde faiz indirimine gidebileceği beklentisinin yükselmesiyle pozitif bir seyir izliyor. Bu durum yurt içi piyasalar yansırken, BIST 100 endeksi haftaya rekor seviyeden başladı.

Öte yandan, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, 23 Ağustos'tan itibaren gerçek kişiler için Kur Korumalı Mevduat hesaplarında yenileme ve açılış işlemleri yapılmayacağını duyurdu.

Analistler, bugün yurt içinde reel kesim güven endeksi, imalat sanayi kapasite kullanım oranı, yurt dışında ise ABD'de inşaat izinleri, Chicago Fed ulusal aktivite endeksi ve Dallas Fed imalat sanayi endeksinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.600 ve 11.700 seviyelerinin direnç, 11.400 ve 11.300 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti. (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Borsa İstanbul Hisse senedi borsa bist 100 borsa hisseleri
