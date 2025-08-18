FİNANS

CANLI BORSA | Borsa haftaya yükselişle başladı (18 Ağustos 2025 Pazartesi)

Anlık borsa ve son durum borsa yatırımcıları tarafından takip ediliyor. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,37 yükselişle 10.911,28 puandan başladı. İşte canlı borsa ekranı ve borsa hisseleri...

Canlı borsa ekranı borsa yatırımcılarının radarında kalmaya devam ediyor. Anlık borsa hareketleri araştırılırken borsa hisseleri, en çok artan hisseler ve en çok düşen hisseler de merak ediliyor. Cuma günü alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da bist 100 endeksi, günü yüzde 0,43 değer kazanarak 10.870,57 puandan tamamladı. İşte hisse senedi olanlar için 18 Ağustos 2025 Pazartesi borsa son durum...

BORSA HAFTAYA YÜKSELİŞLE BAŞLADI

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 40,71 puan ve yüzde 0,37 artışla 10.911,28 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,14, holding endeksi yüzde 0,59 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,23 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı, en fazla kaybettiren ise yüzde 0,83 ile turizm oldu.

CANLI BORSA

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Tümü  
Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
SASA
4.17
2.156.670.092,83
% 6.92
10:25
TEHOL
27.58
1.553.628.173,74
% -0.58
10:25
THYAO
329.75
1.220.004.987,75
% -0.38
10:25
HEKTS
4.9
887.018.790,56
% -1.41
10:25
SISE
41.56
832.677.368,44
% 3.95
10:25

En çok artan hisseler ve en çok düşen hisseler ile ilgili son durumu buraya tıklayarak canlı borsa ekranı sayfasından takip edebilirsiniz.

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirim sürecine yeniden başlayacağı beklentisi ve Rusya-Ukrayna Savaşı'nı bitirmeye yönelik adımların etkisiyle pozitif bir seyir izlerken, bu durum yurt içi piyasalara da yansıdı.

Analistler, bugün yurt içinde kısa vadeli dış borç istatistikleri ve konut fiyat endeksi, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde dış ticaret dengesinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.000 ve 11.100 puanın direnç, 10.800 ve 10.700 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti. (AA)

Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

