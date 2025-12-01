CANLI BORSA| Borsa İstanbul 1 Aralık Pazartesi... İşte BIST 100 endeksi

Canlı borsa ekranı borsa yatırımcılarının radarında kalmayı sürdürüyor. Anlık borsa hareketleri araştırılırken borsa hisseleri, en çok artan hisseler ve en çok düşen hisseler de araştırılıyor.

BIST 30 endeksi, 01 Aralık 2025 tarihinde 11.907,09 puan ile işlem görmeye başlamıştır. Gün içinde -0.04'lük bir değişim kaydedildi. Gerileme, piyasalardaki belirsizlikler ile makroekonomik gelişmelere bağlanabilir.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 0,59 puan ve yüzde 0,01 azalışla 10.898,10 puana indi. Bankacılık endeksi yüzde 0,08 gerilerken, holding endeksi önceki kapanışa paralel açıldı.

Sektör endekslerinden en çok yükselen yüzde 0,80 ile spor, en çok gerileyen ise yüzde 0,57 ile tekstil deri oldu.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.800 ve 10.700 puanın destek, 11.100 ve 11.200 puanın direnç konumunda olduğunu ifade etti.

Öte yandan Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), yılın üçüncü çeyreğine ilişkin gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) verilerini yayımladı. Açıklanan sonuçlara göre Türkiye ekonomisi, üçüncü çeyrekte yıllık bazda yüzde 3,7 büyüdü. Ekonomistler ise GSYH’nin aynı dönemde yıllık bazda yüzde 3,97 artmasını öngörüyordu.

CANLI BORSA

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankasına (Fed) ilişkin faiz indirim beklentilerinin gücünü korumasıyla risk iştahı yüksek kalmaya devam ediyor. Analistler, yurt içinde ekonomik güven endeksi, dış ticaret dengesi ve haftalık para ve banka istatistiklerinin, yurt dışında ise Almanya'da GfK tüketici güven endeksi ile Avro Bölgesinde tüketici güven endeksinin takip edileceğini söyledi.